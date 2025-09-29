29 SEPMONDAY2025 7:13:33 PM
लो बजट में ऐसे अपनी किचन को स्टाइलिश, जानिए आसान डेकोर ट्रिक्स

नारी डेस्क:  हर घर में रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि यह पूरे परिवार की सेहत और टेस्ट का सबसे अहम कोना होती है। अक्सर लोग ड्रॉइंग रूम और बेडरूम की सजावट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन किचन की तरफ लापरवाह हो जाते हैं। जबकि अगर किचन साफ, व्यवस्थित और स्टाइलिश हो, तो वहां काम करने का मज़ा भी दोगुना हो जाता है। अगर आप सोचते हैं कि किचन को सजाने के लिए बहुत खर्च करना पड़ेगा, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटे-छोटे बदलाव और आसान डेकोर ट्रिक्स से आप कम बजट में भी अपनी रसोई को नया और आकर्षक लुक दे सकते हैं।

हल्के रंगों से करें दीवारों को पेंट

किचन की दीवारों का रंग उसकी खूबसूरती में सबसे बड़ा रोल निभाता है। अगर आप हल्के और फ्रेश रंगों का चुनाव करेंगे तो किचन ज्यादा खुली, साफ और बड़ी लगेगी। क्रीम, हल्का नीला, हल्का पीला या मिंट ग्रीन जैसे रंग किचन को फ्रेश और ब्राइट लुक देते हैं। ये रंग न सिर्फ आँखों को सुकून देते हैं बल्कि किचन में पॉजिटिव एनर्जी भी लाते हैं। यानी, सिर्फ पेंट बदलकर ही आप अपने किचन का पूरा माहौल बदल सकते हैं।

सही लाइटिंग से आएगा निखार

किचन में रोशनी जितनी अच्छी होगी, खाना बनाना उतना आसान और मजेदार लगेगा। डार्क या कम रोशनी वाला किचन उदासीन और छोटा दिखाई देता है।
आप चाहें तो LED लाइट्स का इस्तेमाल करें या सिंक और गैस स्टोव के पास छोटे-छोटे फोकस लाइट लगवा सकते हैं। सही लाइटिंग न सिर्फ किचन को चमकदार बनाती है बल्कि यह सजावट का भी हिस्सा बन जाती है।

चीजों को रखें व्यवस्थित और सही जगह पर

छोटी किचन को व्यवस्थित रखने का सबसे बड़ा मंत्र है सही स्टोरेज। खाने-पीने का सामान और मसाले अगर खुले में रखे होंगे तो किचन हमेशा बिखरी और गंदी लगेगी। इसके लिए एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें और उन्हें रैक या कैबिनेट में व्यवस्थित रखें। दीवारों पर हैंगिंग रैक या मैग्नेटिक स्ट्रिप लगाकर चाकू, चम्मच जैसी चीजें टांगी जा सकती हैं। इससे स्पेस भी बचेगा और किचन भी साफ-सुथरी दिखेगी।

रसोई की दीवारों को बनाएं यूनिक

सिर्फ दीवारों पर रंग भरना ही काफी नहीं है, आप थोड़ी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। वॉल स्टिकर, छोटे-छोटे फोटो फ्रेम या किचन कोट्स दीवारों पर सजाकर एक यूनिक लुक दिया जा सकता है। आप चाहें तो पुराने लेकिन खूबसूरत बर्तनों को भी शेल्फ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। इससे आपकी किचन में पर्सनल टच आएगा और हर बार अंदर जाने पर आपको नया फील मिलेगा।

किचन थीम का चुनाव करें

अगर आप किचन को और स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो उसमें एक सिंपल थीम अपनाएं। आप ट्रेडिशनल, कंटेम्पररी या मॉडर्न किसी भी लुक को चुन सकते हैं। थीम के हिसाब से बर्तन, पर्दे, टाइल्स और सजावट का सामान चुनें। जब सब कुछ मैचिंग और बैलेंस्ड लगेगा तो पूरी किचन का लुक बदल जाएगा और वह ज्यादा आकर्षक लगेगी।

पुराने सामान से बनाएं कुछ नया

किचन को नया लुक देने के लिए हमेशा नया सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पुराने जार, ट्रे या डिब्बे हैं, तो उन्हें थोड़ा पेंट या सजावट से नया बना सकते हैं। पुराने टिन बॉक्स को पेंट करके मसाले रखने के लिए इस्तेमाल करें या पुराने ट्रे को वॉल डेकोर बना दें। इस तरह बिना ज्यादा खर्च किए आप अपने किचन को स्टाइलिश और यूनिक लुक दे पाएंगे।

किचन को सजाना महंगा काम नहीं है, बस सही आइडियाज और क्रिएटिविटी की जरूरत है। हल्के रंग, अच्छी लाइटिंग, व्यवस्थित स्टोरेज, दीवारों की सजावट और पुराने सामान का स्मार्ट यूज़ करके आप अपनी किचन को कम बजट में भी स्टाइलिश बना सकते हैं। एक सुंदर और व्यवस्थित किचन न सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि उसमें काम करने का मन भी खुश कर देता है।  

