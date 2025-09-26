26 SEPFRIDAY2025 9:30:23 PM
ब्रेकअप के दर्द से जूझ रहे हैं? अपनाएं ये 7 आसान टिप्स, फिर से मुस्कुराना सीख जाएंगे

  • Edited By Monika,
  • Updated: 26 Sep, 2025 01:38 PM
नारी डेस्क : आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्ते बनना और टूटना आम बात हो गई है। लेकिन जब रिश्ता खत्म होता है, तो उसका दर्द गहरा और तकलीफदेह हो सकता है। चाहे आप लड़का हों या लड़की, ब्रेकअप के बाद मन में उदासी, गुस्सा, अकेलापन और बेचैनी का आना बिल्कुल सामान्य है। अक्सर हम सोचते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार यादें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें भूल पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि हम कुछ सही कदम उठाएं, ताकि दिमाग और दिल दोनों स्वस्थ रहें।

 ब्रेकअप के बाद दिखने वाले लक्षण

बार-बार पुराने रिश्ते की याद आना

नींद में कमी या ज्यादा सोना

खाने-पीने की आदतों में बदलाव

दोस्तों से दूरी बनाना

चिड़चिड़ापन या गुस्सा बढ़ना (ये सब सामान्य संकेत हैं कि आप मानसिक और भावनात्मक रूप से टूटे हुए हैं।)

PunjabKesari

कड़वी यादों से बाहर निकलने के उपाय

अपनी भावनाओं को स्वीकारें

ब्रेकअप के बाद रोना, गुस्सा आना या अकेलापन महसूस करना बिल्कुल सामान्य है और यह किसी कमजोरी की निशानी नहीं है। अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें खुलकर बाहर आने दें। जब आप अपने दर्द को स्वीकारते और व्यक्त करते हैं, तो मन का बोझ हल्का होता है और हीलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है।

नई एक्टिविटीज अपनाएं

ब्रेकअप के बाद पुराने रूटीन से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। खुद को व्यस्त रखने के लिए नई हॉबी अपनाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, खेलकूद में हिस्सा लें या कोई नया स्किल सीखें। जब आप नई चीजों में मन लगाते हैं, तो दिमाग का ध्यान पुराने रिश्ते से हटता है और जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह आता है।

PunjabKesari

सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं

ब्रेकअप के समय दोस्तों और परिवार का साथ बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। उनके साथ खुलकर बातें करें और अपनी भावनाएं साझा करें। उनका प्यार और सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, मन को सुकून देता है और आपको धीरे-धीरे फिर से खुश रहने में मदद करता है।

सोशल मीडिया डिटॉक्स लें

ब्रेकअप के बाद अपने एक्स का सोशल मीडिया बार-बार चेक करना दर्द को और बढ़ा देता है। बेहतर होगा कि आप कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना लें। यह मानसिक शांति देता है, अनचाही यादों से बचाता है और आपको अपने हीलिंग प्रोसेस पर ध्यान देने का मौका देता है।

व्यायाम और योग करें

ब्रेकअप के बाद शरीर को सक्रिय रखना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। नियमित व्यायाम करने से दिमाग में खुश रखने वाले हार्मोन (एंडोर्फिन) बनते हैं, जिससे मूड बेहतर होता है। योग, ध्यान और प्राणायाम मन को शांत करते हैं, तनाव कम करते हैं और आपको भीतर से मजबूत महसूस कराते हैं।

PunjabKesari

नए लक्ष्य सेट करें

ब्रेकअप के बाद खुद को दोबारा संभालने के लिए जीवन में नए सपने और लक्ष्य तय करना बेहद फायदेमंद होता है। अपने करियर, पढ़ाई या पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करें और छोटी-छोटी उपलब्धियों के जरिए आत्मविश्वास बढ़ाएं। जब आप अपने भविष्य की ओर नई ऊर्जा के साथ बढ़ते हैं, तो पुरानी यादें धीरे-धीरे पीछे छूटने लगती हैं।

जरूरत हो तो मदद लें

अगर ब्रेकअप का दर्द इतना गहरा है कि आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो पेशेवर मदद लेना बिल्कुल सही कदम है। किसी मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से बात करने से आपको सही मार्गदर्शन और भावनात्मक सहारा मिल सकता है। यह कदम आपकी मानसिक सेहत को बेहतर बनाने और हीलिंग की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है।

खुद पर दबाव न डालें कि आपको जल्दी से ठीक होना है। भावनात्मक घाव धीरे-धीरे ही भरते हैं। बस हर दिन छोटे-छोटे कदम उठाते रहें। धीरे-धीरे आप पाएंगे कि दर्द कम हो रहा है और जिंदगी फिर से खूबसूरत लगने लगी है।


 

