चेहरे से अनचाहे बाल हटाने का आसान और बिना दर्द वाला घरेलू तरीका

नारी डेस्क : चेहरे पर निकलने वाले अनचाहे बाल हर महिला की एक आम समस्या है। फर्क बस इतना है कि कुछ महिलाओं में ये बाल ज्यादा दिखाई देते हैं और कुछ में कम। इन्हें हटाने के लिए महिलाएं थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल रेजर या लेजर ट्रीटमेंट का सहारा लेती हैं। लेकिन ये सभी तरीके या तो बहुत दर्दनाक होते हैं, या फिर महंगे और समय लेने वाले।

क्यों हैं घरेलू नुस्खे फायदेमंद?

घरेलू नुस्खों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किफायती, सुरक्षित और लगभग दर्द-रहित होते हैं। इन्हें बनाने में ज्यादा समय या मेहनत नहीं लगती और आप इन्हें घर पर आराम से तैयार कर सकती हैं। इन नुस्खों का फायदा सिर्फ बाल हटाने तक सीमित नहीं है। ये स्किन की गहराई से सफाई करते हैं, डेड सेल्स हटाते हैं और चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाते हैं। अगर आप भी दर्द और खर्चे से बचना चाहती हैं और घर बैठे कोई आसान व असरदार तरीका ढूंढ रही हैं, तो यह घरेलू नुस्खा आपके लिए बिल्कुल सही साबित हो सकता है।

नुस्खे के लिए जरूरी सामग्री

इस आसान पील-ऑफ मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए।

जिलेटिन पाउडर

कॉफी पाउडर

मिल्क पाउडर

पानी

बनाने की विधि

सबसे पहले जिलेटिन पाउडर, मिल्क पाउडर और कॉफी पाउडर को एक बाउल में अच्छी तरह मिला लें।

अब इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। ध्यान रहे कि यह बहुत पतला न हो।

एक बड़े बाउल में पानी गर्म करें और इसमें छोटा बाउल रखकर जिलेटिन को अच्छे से पिघला लें।

इस गुनगुने पेस्ट को चेहरे पर ब्रश की मदद से लगाएं।

जब यह पूरी तरह सूख जाए, तो इसे पील-ऑफ मास्क की तरह खींचकर निकाल लें।

चेहरा धोकर हल्का मॉइस्चराइजर लगा लें।

सामग्री के फायदे

जिलेटिन पाउडर (Gelatin powder) के फायदे

जिलेटिन पाउडर चेहरे की गहराई से सफाई करने में मदद करता है। यह स्किन से डेड सेल्स और ब्लैकहेड्स को हटाकर उसे साफ और फ्रेश बनाता है। इसके इस्तेमाल से चेहरे का अतिरिक्त ऑयल और गंदगी भी निकल जाती है, जिससे स्किन साफ और हेल्दी दिखने लगती है। नियमित रूप से लगाने पर यह त्वचा को टाइट और स्मूद बनाने में भी मदद करता है।

कॉफी पाउडर (Coffee Powder) के फायदे

कॉफी पाउडर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो त्वचा से टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर उसे नेचुरली साफ और हेल्दी बनाता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे चेहरे पर प्राकृतिक ग्लो आ जाता है। साथ ही, कॉफी पाउडर टैनिंग को कम करने में भी मदद करता है और त्वचा का रंग निखारता है।

मिल्क पाउडर (Milk powder) के फायदे

मिल्क पाउडर में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को नेचुरली क्लीन और ब्राइट बनाने में मदद करता है। यह डार्क स्पॉट्स को हल्का कर रंगत सुधारने का काम करता है। इसके साथ ही, मिल्क पाउडर त्वचा को हाइड्रेटेड और मुलायम बनाए रखता है, जिससे चेहरे पर प्राकृतिक निखार और ग्लो दिखने लगता है।

यह आसान घरेलू नुस्खा न केवल आपके चेहरे के छोटे-बड़े बालों को हटाएगा बल्कि आपकी स्किन को साफ, ब्राइट और ग्लोइंग भी बना देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यह नुस्खा लगभग दर्द-रहित है और हर स्किन टाइप के लिए सुरक्षित माना जाता है।ध्यान रखें कि सामग्री की मात्रा चेहरे के हिसाब से तय करें।