Spicy Corn Toast

नारी डेस्क : यह एक मजेदार और चटपटी स्नैक रेसिपी है, जो ब्रेड और स्वीट कॉर्न के साथ तैयार की जाती है। इसका हल्का मसालेदार और क्रीमी कॉर्न मिश्रण हर उम्र के लोगों को पसंद आएगा। इसे चाय या शाम की हल्की भूख के समय सर्व किया जा सकता है।

Servings - 3

सामग्री

पानी – 500 मिलीलीटर

स्वीट कॉर्न – 150 ग्राम

नमक – 1/2 चम्मच

घी – 2 बड़े चम्मच

हरी मिर्च – 1 1/2 बड़े चम्मच

हरी शिमला मिर्च – 80 ग्राम

मैदा – 1 1/2 बड़े चम्मच

दूध – 400 मिलीलीटर

नमक – 1/2 चम्मच

जैन पिज़्ज़ा पास्ता सॉस – 60 ग्राम

सफेद मिर्च पाउडर – 1/4 चम्मच

ब्रेड स्लाइस – 10

लाल मिर्च फ्लेक्स – 1 चम्मच

जैन चिली ऑयल – सजावट के लिए

हरा धनिया – सजावट के लिए

विधि

1.एक पैन में 500 मिलीलीटर पानी गरम करें। इसमें 1/2 चम्मच नमक और 150 ग्राम स्वीट कॉर्न डालें। 3–4 मिनट तक उबालें।

2. गैस बंद कर दें और कॉर्न को छान लें।

3. एक पैन में 2 बड़े चम्मच घी गरम करें। इसमें 1 1/2 बड़े चम्मच हरी मिर्च, 80 ग्राम हरी शिमला मिर्च और उबले हुए स्वीट कॉर्न डालें। 2–3 मिनट तक भूनें।

4. अब इसमें 1 1/2 बड़े चम्मच मैदा डालकर अच्छे से मिलाएं।

5. धीरे-धीरे 400 मिलीलीटर दूध डालें और तब तक पकाएं जब तक मिश्रण हल्का गाढ़ा न हो जाए।

6. अब इसमें 60 ग्राम जैन पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, 1/4 चम्मच सफेद मिर्च पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च फ्लेक्स डालकर अच्छे से मिलाएं। 1–2 मिनट और पकाएं। गैस बंद कर दें।

7. ब्रेड स्लाइस को टोस्टर में टोस्ट करें। उन्हें एक बोर्ड पर रखें और छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लें।

8. टोस्ट किए हुए ब्रेड टुकड़ों को सर्विंग प्लेट पर रखें और तैयार किए हुए कॉर्न मिश्रण को ऊपर से डालें।

9. ऊपर से जैन चिली ऑयल और हरा धनिया डालकर सजाएं।

10. अब गरमागरम परोसें।

