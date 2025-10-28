Kidney फेल होने से नहीं गई सतीश शाह की जान, अब हुआ मौत की असली वजह का खुलासा

नारी डेस्क: कॉमेडियन-अभिनेता सतीश शाह के निधन से उनके प्रशंसक और सह-कलाकार बेहद दुखी हैं। शुरुआती रिपोर्टों में दावा किया गया था कि दिग्गज अभिनेता का निधन किडनी फेल होने के कारण हुआ, लेकिन 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के उनके सह-कलाकार राजेश कुमार ने अब स्पष्ट किया है कि निधन का असली कारण अचानक दिल का दौरा पड़ना था। शुरुआती रिपोर्टों में किडनी फेल होने को कारण बताया गया था।



सतीश शाह के निधन की खबर की पुष्टि सबसे पहले फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर यह दिल दहला देने वाली खबर साझा की। उन्होंने लिखा था- "आपको यह बताते हुए दुख और सदमा हो रहा है कि हमारे प्रिय मित्र और एक बेहतरीन अभिनेता सतीश शाह का कुछ घंटे पहले किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया। उन्हें हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। हमारे उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। ओम शांति।"



पंडित का पोस्ट सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल गया, और कई लोगों का मानना ​​था कि शाह किडनी संबंधी जटिलताओं के कारण चल बसे। हालांकि, अब राजेश कुमार इस बात पर सफाई देने के लिए आगे आए हैं कि आख़िर इस प्रिय अभिनेता के निधन का असली कारण क्या था। बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में, राजेश कुमार, जिन्होंने 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में सतीश शाह के ऑन-स्क्रीन बेटे, रोसेश साराभाई का किरदार निभाया था, ने खुलासा किया कि इस दिग्गज अभिनेता का निधन किडनी फेल होने के कारण नहीं हुआ। उन्होंने कहा- "मैं आपको बता नहीं सकता कि पिछले 24-25 घंटे कितने भावुक रहे हैं। इसे बयां करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं सतीशजी के निधन के बारे में कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। हाँ, उन्हें किडनी की समस्या थी लेकिन असल में उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ।"



राजेश ने आगे कहा- "वे घर पर थे, दोपहर का भोजन कर रहे थे, और फिर उनका... निधन हो गया। मैं यह स्पष्ट करना चाहता था क्योंकि कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि यह किडनी की समस्या के कारण हुआ। किडनी की समस्या का पहले ही इलाज हो चुका था, यह नियंत्रण में थी। दुर्भाग्य से, अचानक हुए हृदयाघात ने उन्हें लील लिया।" उन्होंने बताया कि सतीश शाह से उनका रिश्ता सिर्फ़ सह-कलाकार होने से कहीं आगे तक फैला था। उन्होंने कहा, "उनका काम उनके असली रूप को दर्शाता था। उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार में असली सतीश शाह की झलक थी, जो भावनाओं, हास्य और ताकत से भरपूर था। यह एक ऐसा व्यक्तिगत नुकसान है जो मैंने अपने करियर में पहले कभी महसूस नहीं किया। मैं 25 से ज़्यादा सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूँ, और उनमें से 21 सालों तक, सतीशजी मेरे साथ रहे।"