28 OCTTUESDAY2025 10:47:41 PM
Nari

Kidney फेल होने से नहीं गई सतीश शाह की जान, अब हुआ मौत की असली वजह का खुलासा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 28 Oct, 2025 06:36 PM
Kidney फेल होने से नहीं गई सतीश शाह की जान, अब हुआ मौत की असली वजह का खुलासा

नारी डेस्क: कॉमेडियन-अभिनेता सतीश शाह के निधन से उनके प्रशंसक और सह-कलाकार बेहद दुखी हैं। शुरुआती रिपोर्टों में दावा किया गया था कि दिग्गज अभिनेता का निधन किडनी फेल होने के कारण हुआ, लेकिन 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के उनके सह-कलाकार राजेश कुमार ने अब स्पष्ट किया है कि निधन का असली कारण अचानक दिल का दौरा पड़ना था। शुरुआती रिपोर्टों में किडनी फेल होने को कारण बताया गया था।

PunjabKesari
सतीश शाह के निधन की खबर की पुष्टि सबसे पहले फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर यह दिल दहला देने वाली खबर साझा की। उन्होंने लिखा था- "आपको यह बताते हुए दुख और सदमा हो रहा है कि हमारे प्रिय मित्र और एक बेहतरीन अभिनेता सतीश शाह का कुछ घंटे पहले किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया। उन्हें हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। हमारे उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। ओम शांति।" 

PunjabKesari
पंडित का पोस्ट सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल गया, और कई लोगों का मानना ​​था कि शाह किडनी संबंधी जटिलताओं के कारण चल बसे। हालांकि, अब राजेश कुमार इस बात पर सफाई देने के लिए आगे आए हैं कि आख़िर इस प्रिय अभिनेता के निधन का असली कारण क्या था। बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में, राजेश कुमार, जिन्होंने 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में सतीश शाह के ऑन-स्क्रीन बेटे, रोसेश साराभाई का किरदार निभाया था, ने खुलासा किया कि इस दिग्गज अभिनेता का निधन किडनी फेल होने के कारण नहीं हुआ। उन्होंने कहा-  "मैं आपको बता नहीं सकता कि पिछले 24-25 घंटे कितने भावुक रहे हैं। इसे बयां करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं सतीशजी के निधन के बारे में कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। हाँ, उन्हें किडनी की समस्या थी लेकिन असल में उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ।"

PunjabKesari
राजेश ने आगे कहा- "वे घर पर थे, दोपहर का भोजन कर रहे थे, और फिर उनका... निधन हो गया। मैं यह स्पष्ट करना चाहता था क्योंकि कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि यह किडनी की समस्या के कारण हुआ। किडनी की समस्या का पहले ही इलाज हो चुका था, यह नियंत्रण में थी। दुर्भाग्य से, अचानक हुए हृदयाघात ने उन्हें लील लिया।" उन्होंने बताया कि सतीश शाह से उनका रिश्ता सिर्फ़ सह-कलाकार होने से कहीं आगे तक फैला था। उन्होंने कहा, "उनका काम उनके असली रूप को दर्शाता था। उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार में असली सतीश शाह की झलक थी, जो भावनाओं, हास्य और ताकत से भरपूर था। यह एक ऐसा व्यक्तिगत नुकसान है जो मैंने अपने करियर में पहले कभी महसूस नहीं किया। मैं 25 से ज़्यादा सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूँ, और उनमें से 21 सालों तक, सतीशजी मेरे साथ रहे।"

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it