संजय दत्त बोले बेटी ने अगर चुनी होती एक्टिंग की राह, तो उसका करता ये हाल...

नारी डेस्क : बॉलीवुड के बाबा यानी संजय दत्त अपनी फिल्मों और लाइफस्टाइल के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन जब बात अपनी बेटी त्रिशला की आती है, तो वह बेहद प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। खुद एक सुपरस्टार होने के बावजूद संजय कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में करियर बनाए।

त्रिशला के लिए एक्टिंग थी सपना

त्रिशला दत्त, संजय दत्त और उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा की बेटी हैं। साल 1996 में कैंसर से ऋचा की मौत के बाद त्रिशला अमेरिका में पली-बढ़ीं। त्रिशला एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं और शोबिज से दूर अपनी जिंदगी जी रही हैं। हालांकि, एक समय ऐसा था जब वह एक्ट्रेस बनने का सपना देखती थीं, लेकिन पिता संजय दत्त इस फैसले के खिलाफ थे।

अगर त्रिशला एक्टिंग में जाती तो उसकी टांगे तोड़ देता

साल 2017 में फिल्म भूमि के प्रमोशन के दौरान संजय दत्त ने कहा था। "अगर त्रिशला ने एक्टिंग का रास्ता चुना होता तो मैं उसकी टांगे तोड़ देता।" उन्होंने बताया कि अदिति राव हैदरी को ऑनस्क्रीन बेटी का किरदार निभाते देख उन्हें अपनी बेटी याद आई। लेकिन वह हमेशा से चाहते थे कि त्रिशला फिल्मों से दूर रहे।

खुश हूं कि उसने एक्टिंग छोड़ दी

संजय दत्त ने 2013 में फिल्मफेयर से बातचीत में कहा था। "मुझे खुशी है कि उसके सिर से एक्टिंग का भूत उतर गया। उसने कम से कम अभी के लिए अपनी एक्टिंग की इच्छा को छोड़ दिया है। वह बहुत समझदार लड़की है जिसने फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई की है। उसकी पढ़ाई कुछ तो काम आनी चाहिए। संजय ने आगे कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए भाषा पर पकड़ होना जरूरी है और यह त्रिशला के लिए मुश्किल हो सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि अब वह उम्मीद करते हैं कि बेटी जल्द ही FBI जॉइन करे और उन्हें गर्व महसूस कराए।

संजय दत्त के आने वाले प्रोजेक्ट

वर्क फ्रंट पर संजय दत्त लगातार एक्टिव हैं। हाल ही में वह बागी 4 में दमदार रोल में नजर आए थे। अब उनके फैंस उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हैं। संजय जल्द ही धुरंधर और द राजा साब में दिखाई देंगे। इसके अलावा वह साउथ की बहुप्रतीक्षित तेलुगू फिल्म अखंडा 2 में भी नजर आने वाले हैं, जिसमें उनका किरदार काफी इंटेंस और एक्शन से भरपूर होगा। यह प्रोजेक्ट्स संजय के फैंस के लिए बड़े सरप्राइज साबित होंगे।

