साबूदाना पराठा

साबूदाना पराठा

नारी डेस्क : साबूदाना पराठा एक स्वादिष्ट और हेल्दी डिश है, जो खासतौर पर व्रत (फास्टिंग) के दिनों में बनाई जाती है। यह हल्का, पौष्टिक और पचने में आसान होता है। इसमें साबूदाना, आलू और मूंगफली का अनोखा स्वाद मिलता है जो इसे खास बनाता है। हरी चटनी के साथ परोसा गया साबूदाना पराठा नाश्ते या डिनर के लिए बेहतरीन विकल्प है।

Servings - 5

यें भी पढ़ें : साबूदाना रस मलाई

सामग्री

हरा धनिया – 2 ग्राम

कच्ची मूंगफली – 2 बड़े चम्मच

जीरा – ½ छोटा चम्मच

अदरक – 1 छोटा चम्मच

हरी मिर्च – 1 छोटा चम्मच

सेंधा नमक – ½ छोटा चम्मच

बर्फ के टुकड़े

नींबू का रस – 2 छोटे चम्मच

पानी – 60 मिलीलीटर

भुना हुआ साबूदाना – 200 ग्राम

उबले और मैश किए आलू – 300 ग्राम

हरा धनिया – 2 बड़े चम्मच

हरी मिर्च – 1 बड़ा चम्मच

अदरक – 1 बड़ा चम्मच

जीरा – 1 छोटा चम्मच

सेंधा नमक – 1 छोटा चम्मच

पानी – 100 मिलीलीटर

साबूदाना का आटा – बेलने के लिए

घी – 2 बड़े चम्मच

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बनाने की विधि

1. एक मिक्सर में 2 ग्राम हरा धनिया, 2 बड़े चम्मच कच्ची मूंगफली, ½ छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच अदरक, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च, ½ छोटा चम्मच सेंधा नमक, बर्फ के टुकड़े, 2 छोटे चम्मच नींबू का रस और 60 मिलीलीटर पानी डालें। स्मूद पेस्ट बना लें और अलग रख दें।

2. दूसरे मिक्सर में 200 ग्राम भुना साबूदाना डालकर बारीक पाउडर बना लें।

3. इसे एक बाउल में निकालें। अब इसमें 2 बड़े चम्मच हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच अदरक, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक और 100 मिलीलीटर पानी डालकर आटा गूंध लें।

4. आटे का एक हिस्सा लें और लोई बना लें। साबूदाना के आटे में डस्टिंग करें और बेलन से बेल लें। राउंड मोल्डर से गोल आकार में काट लें।

5. गरम तवे पर रखें और मध्यम आंच पर 1-2 मिनट सेंकें। पलटें और उस पर घी लगाएं। फिर दूसरी तरफ पलटें, घी लगाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें।

6. तैयार चटनी के साथ गर्मागरम परोसें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum

