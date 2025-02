76वें गणतंत्र दिवस परेड में कौनसी प्रमुख रेजिमेंट्स ने लिया हिस्सा, जानें पूरी जानकारी

नारी डेस्क:देश आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हर साल की तरह इस बार भी भव्य परेड का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक धरोहर और विविधता का शानदार प्रदर्शन किया गया। इस बार के परेड के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। इसके साथ ही इंडोनेशिया का 352 सदस्यीय मार्चिंग और बैंड दस्ता भी परेड में शामिल हुआ।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की शुरुआत की और परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार तथा परेड सेकेंड-इन-कमांड मेजर जनरल सुमित मेहता से सलामी ली। इस आयोजन में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस बलों की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया, जो इस परेड का मुख्य आकर्षण रहे।

गणतंत्र दिवस की परेड में भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि का अद्भुत संगम देखने को मिला। सेना, नौसेना और वायुसेना की टुकड़ियों ने अपनी ताकत, अनुशासन और क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 16 झांकियां और केंद्रीय मंत्रालयों की 15 झांकियां भी प्रदर्शित की गईं।

इस वर्ष की परेड में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस बलों की प्रमुख रेजिमेंट्स ने हिस्सा लिया। कुछ प्रमुख रेजिमेंट्स और बल निम्नलिखित हैं:

