  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 10 Nov, 2025 10:40 AM
‘धार्मिक चोर’: भगवान को प्रणाम किया, पैर छुए और फिर CCTV फुटेज में जो कुछ कैद हुआ....

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक ऐसा अजीबो-गरीब मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। चोरी की ये वारदात इसलिए चर्चा में है क्योंकि चोर ने चोरी करने से पहले भगवान के चरणों में सिर झुकाया, हाथ जोड़कर पूजा की और फिर उन्हीं के मंदिर से पैसे लेकर भाग गया। CCTV फुटेज में जो कुछ कैद हुआ, उसने लोगों को चौंका दिया।

 चोरी से पहले भगवान को प्रणाम

घटना हरदोई के एक प्रसिद्ध मंदिर की है। बीती रात एक युवक मंदिर में दाखिल हुआ। मंदिर में आते ही उसने पहले हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाया। इतना ही नहीं, उसने मूर्ति के पैर भी छुए और कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा होकर प्रार्थना करता रहा। यह दृश्य देखकर कोई भी यही सोचेगा कि वह व्यक्ति श्रद्धालु है, लेकिन उसके अगले कदम ने सभी को हैरान कर दिया।

 भगवान के सामने ही तोड़ दिया दानपात्र

प्रणाम करने के कुछ ही पल बाद युवक ने मंदिर में रखे दानपात्र को तोड़ना शुरू कर दिया। CCTV में साफ दिखाई देता है कि उसने आसपास देखा कि कोई है या नहीं, और फिर बड़ी आसानी से लोहे के डिब्बे जैसे दानपात्र को तोड़कर उसमें रखे रुपये निकाल लिए। बताया जा रहा है कि उसमें करीब तीन हजार रुपये नकद थे, जिन्हें चोर ने झटपट अपनी जेब में डाल लिया।

 कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात

मंदिर में लगे CCTV कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में चोर का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। उसने सिर पर कपड़ा बांधा हुआ था और काफी शांति से पूरे काम को अंजाम दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, और लोग इसे देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि “यह चोर नहीं, अंधभक्त है जो भगवान से आशीर्वाद लेकर चोरी करने गया।”

PunjabKesari

  पुलिस ने शुरू की जांच

वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने CCTV फुटेज कब्जे में लेकर आरोपी की पहचान की कोशिश शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि आरोपी आसपास के इलाके का ही हो सकता है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोर को पकड़ लिया जाएगा।

 श्रद्धालुओं में नाराजगी और अफसोस

इस घटना के बाद मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु काफी दुखी हैं। उनका कहना है कि “जो व्यक्ति भगवान के चरणों में झुकने के बाद चोरी करता है, वह न केवल अपराध करता है बल्कि आस्था का अपमान भी।” मंदिर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे लोगों से सावधान रहें और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। किसी ने लिखा, “यह चोर नहीं, पापी भक्त है”, तो किसी ने कहा, “भगवान के घर में चोरी करने की हिम्मत भी उसी की होगी जो आस्था का मतलब नहीं जानता।” वहीं कुछ लोगों ने इसे समाज की विडंबना बताया — कि आज इंसान भगवान के सामने भी अपने कर्म नहीं सुधार पा रहा।

यह घटना सिर्फ एक चोरी नहीं, बल्कि समाज में बढ़ती मानसिकता पर सवाल है। जहां लोग भगवान के नाम पर सिर झुकाते हैं, वहीं कुछ उसी जगह से बेईमानी करने में भी नहीं हिचकते। हरदोई का यह मामला भले ही पुलिस के लिए सिर्फ एक केस हो, लेकिन आम जनता के लिए यह आस्था और नैतिकता के पतन की मिसाल बन गया है।

 

