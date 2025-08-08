इन चीजों के बिना अधूरी है  रक्षाबंधन की थाली, बहनें अभी से कर लें इसकी तैयारी

नारी डेस्क: राखी बांधने से पहले भाई की आरती उतारने और पूजा करने की परंपरा होती है। इसके लिए एक संपूर्ण पूजा थाली तैयार की जाती है, जिसमें कुछ खास चीजें जरूरी मानी गई हैं। रक्षाबंधन की पूजा थाली अधूरी मानी जाती है अगर उसमें ये आवश्यक चीजें न हों।



रक्षाबंधन की पूजा थाली में रखें ये चीजें



राखी (रक्षा सूत्र): यह सबसे जरूरी वस्तु है। इसे पूजा के बाद भाई की कलाई पर बांधा जाता है।

कुमकुम / रोली: भाई के तिलक के लिए ये आवश्यक है। इसे हल्दी या चंदन के साथ मिलाकर भी लगाया जा सकता है।

चावल (अक्षत): तिलक के बाद चावल लगाने की परंपरा है, जो शुभता का प्रतीक है।

दीया (तेल या घी का दीपक): आरती के लिए दीपक जलाना ज़रूरी होता है। इससे भाई की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना की जाती है।

मिठाई या गुड़: राखी बांधने के बाद भाई को कुछ मीठा खिलाना परंपरा का हिस्सा है। आप केसर पेड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला या घर की बनी मिठाई रख सकती हैं।

पुष्प (फूल): फूल शुभता का प्रतीक होता है और इसे थाली में जरूर रखना चाहिए।



अतिरिक्त चीजें (वैकल्पिक)

- नारियल (कभी-कभी पूजा में शामिल किया जाता है)

-मौली (रक्षा सूत्र के साथ)

- छोटी घंटी (आरती के समय बजाने के लिए)

-सिक्का या पैसा (शगुन के तौर पर)



थाली सजाने का तरीका

थाली को सबसे पहले साफ करें और उस पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब सभी वस्तुओं को सुंदर और संतुलित ढंग से सजाएं। बीच में दीया रखें और चारों ओर बाकी वस्तुएं रखें। रक्षाबंधन की पूजा थाली केवल एक धार्मिक वस्तु नहीं, बल्कि आपके प्यार और आशीर्वाद का प्रतीक होती है।