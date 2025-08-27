01 SEPMONDAY2025 7:51:45 AM
पीटी उषा बनीं सासू मां, बेटे विग्नेश ने की शादी, दुल्हन बनीं खूबसूरत कृष्णा,छा गया साउथ इंडिया दुल्हनिया का अंदाज

  • Updated: 27 Aug, 2025 11:52 AM
 नारी डेस्क: आप सबको पीटी उषा याद होंगी, जो 1980 के दशक में भारत की एक मशहूर एथलीट थीं और उन्होंने देश के लिए 14 गोल्ड मेडल जीते। अब वह सासू मां बन गई हैं क्योंकि उनके बेटे डॉ. विग्नेश ने हाल ही में शादी की है। इस शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और सभी का ध्यान दुल्हन कृष्णा पर गया, जो अपने पारंपरिक साउथ इंडियन अंदाज में बहुत खूबसूरत लग रही थीं।

डॉ. विग्नेश की अरेंज मैरिज हुई

डॉ. विग्नेश, जो एमबीबीएस की डिग्री के साथ-साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से स्पोर्ट्स मेडिसिन में डिप्लोमा भी कर चुके हैं, ने 25 अगस्त को केरल के एक शानदार होटल में कृष्णा अशोक से शादी की। यह शादी अरेंज मैरिज थी, लेकिन कपल के बीच की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी नजर आई। दोनों ने पारंपरिक साउथ इंडियन वेडिंग लुक में शादी कर सभी का दिल जीत लिया।

दुल्हन बनीं सुनहरी कांजीवरम साड़ी में रानी

कृष्णा ने सुनहरे रंग की कांजीवरम साड़ी पहनी थी, जिसमें सुनहरे जरी के चौड़े बॉर्डर और फूल-पत्ती के डिजाइन थे। उन्होंने साड़ी को खूबसूरती से प्लीट्स में सजाया था, जिससे वह पारंपरिक दक्षिण भारतीय दुल्हन जैसी लग रही थीं। उनका ब्लाउज भी खास था  गोल्डन कलर का, जिसमें हैवी वर्क नहीं था, बल्कि नेकलाइन और आस्तीन पर सुनहरी जरी और पत्थरों की सजावट ने उनके लुक को बेहद शानदार बना दिया।

पारंपरिक टेंपल जूलरी में सजी दुल्हन

दक्षिण भारतीय दुल्हन की खासियत होती है भारी सोने की जूलरी, और कृष्णा ने इसे बखूबी अपनाया। उन्होंने भारी रानी हार, कमरबंध, कंगन, झुमके, अंगूठी और मांग टीका पहना था। ये सभी गहने उनके लुक में शाही ठाठ और शौकत लेकर आए। उनके बालों में गजरा और माथे पर छोटी सी बिंदी ने उनकी सुंदरता को और निखारा। ब्राउन लिपशेड और सटल मेकअप ने पूरे लुक को परफेक्ट टच दिया।

दूल्हा भी दिखे शानदार

दूल्हे राजा डॉ. विग्नेश भी अपने गोल्डन कुर्ते और पारंपरिक धोती के साथ बेहद आकर्षक लग रहे थे। उन्होंने गले में पट्टु या पटका डाला था, जो उनके लुक को और भी स्टाइलिश बनाता था। दूल्हा-दुल्हन की जोड़ी का ट्विनिंग अंदाज सभी के लिए फैशन आइकॉन जैसा था। यह कपल अपने खास दिन के लिए एक परफेक्ट उदाहरण बन गए हैं।

शादी की खास बातें

शादी में कई मशहूर हस्तियां भी मौजूद थीं, जिनमें बॉक्सर मैरी कॉम भी थीं, जो पूरी तरह से साउथ इंडियन स्टाइल में साड़ी पहने नजर आईं। लेकिन दुल्हन कृष्णा की खूबसूरती के सामने सभी फीकी पड़ गईं।

पीटी उषा के बेटे की यह शादी न सिर्फ एक पारंपरिक साउथ इंडियन वेडिंग थी, बल्कि खूबसूरती, शाही अंदाज और आधुनिकता का बेहतरीन संगम भी थी। अगर आप भी शादी के लिए कुछ खास और पारंपरिक अंदाज अपनाना चाहते हैं, तो कृष्णा का यह लुक आपके लिए प्रेरणा हो सकता है।
 

 

