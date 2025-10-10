10 OCTFRIDAY2025 4:15:03 PM
प्रेमी से लड़की का पिता बोला, बेटी से प्यार करते हो तो जहर पीकर दिखाओ...

नारी डेस्क : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के देवपहरी गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 20 वर्षीय कृष्ण कुमार पंडो ने अपनी प्रेमिका से सच्चा प्यार साबित करने के लिए जहर पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक पिछले तीन साल से पड़ोसी गांव की एक नाबालिग लड़की से प्रेम करता था।

प्यार की परीक्षा बन गई जानलेवा

जानकारी के अनुसार, लड़की के परिजनों को जब दोनों के रिश्ते का पता चला, तो उन्होंने रात को कृष्ण कुमार को घर बुलाया। पहले बातचीत के बाद उन्होंने युवक को “प्यार की सच्चाई साबित करने” के लिए कीटनाशक पीने को कहा। कृष्ण कुमार ने बिना झिझक जहर पी लिया और कहा,

“मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूं।”

हालत बिगड़ने के बाद परिजन उसे अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में छोड़कर चले गए।

रात में रास्ते पर पड़ा मिला युवक

रात करीब 12 बजे, किसी ने कृष्ण कुमार के परिजनों को फोन कर बताया कि वह सड़क किनारे बेहोश पड़ा है। परिवार मौके पर पहुंचा और उसे घर ले गया। अगले दिन उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल कोरबा रेफर किया। वहां उसका इलाज 11 दिन तक चला, लेकिन हालत लगातार बिगड़ती रही। अंततः में कृष्ण कुमार की मौत हो गई।

घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवक के बयान के आधार पर परिजनों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
 

