पितरों की कृपा पाना चाहते हैं तो घर में पड़ी इन वस्तुओं को जल्द निकालें

नारी डेस्क : हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का समय बेहद पवित्र माना जाता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करके उन्हें याद करते हैं। मान्यता है कि यदि पूर्वज प्रसन्न हों तो घर-परिवार में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है। लेकिन अगर वे अप्रसन्न हो जाएं, तो जीवन में बाधाएं और परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले घर को साफ-सुथरा रखना चाहिए और कुछ नकारात्मक वस्तुओं को हटा देना चाहिए। आइए जानते हैं, वे कौन सी चीजें हैं।

घर में जाले और गंदगी

घर के कोनों में जाले लगना और गंदगी का जमा होना नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, जिस घर में साफ-सफाई नहीं रहती वहाँ पितर प्रसन्न नहीं होते और उनकी कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। धूल, गंदगी और मकड़ी के जाले वातावरण को भारी बना देते हैं और घर के सदस्यों के जीवन में रुकावटें ला सकते हैं। इसलिए खासकर पितृ पक्ष के समय घर को पूरी तरह स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। रोजाना सफाई करने से न केवल घर का वातावरण पवित्र रहता है बल्कि पूर्वज भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं।

टूटे-फूटे बर्तन न रखें

घर में टूटे, चटके या दरार वाले बर्तन रखना बेहद अशुभ माना गया है। वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यता के अनुसार, ऐसे बर्तनों से घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होती है और परिवार में आर्थिक परेशानियां व कलह बढ़ने लगती हैं। पितृपक्ष के समय अगर पितरों को भोजन इन्हीं बर्तनों में अर्पित किया जाए तो वे प्रसन्न नहीं होते और उनकी कृपा परिवार को प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए पितृपक्ष शुरू होने से पहले घर से टूटे-फूटे बर्तनों को बाहर कर देना ही शुभ और आवश्यक माना गया है।

खंडित मूर्तियां और फटी तस्वीरें

घर में किसी देवी-देवता की टूटी हुई मूर्ति या फटी तस्वीर रखना शास्त्रों के अनुसार बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसी वस्तुएं न केवल घर के वातावरण को नकारात्मक बनाती हैं, बल्कि पितरों की शांति और प्रसन्नता में भी बाधा उत्पन्न करती हैं। पितृपक्ष के समय इनका घर में होना विशेष रूप से अनिष्टकारी माना जाता है। इसलिए इन्हें तुरंत घर से हटा देना चाहिए और उचित तरीका यह है कि इन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे श्रद्धापूर्वक स्थापित कर दें।

बंद या खराब घड़ियां

घड़ी को समय, प्रगति और जीवन की गति का प्रतीक माना जाता है। यदि घर में कोई घड़ी खराब पड़ी हो या लंबे समय से बंद हो, तो यह जीवन में रुकावटें और ठहराव का संकेत देती है। ऐसी घड़ियां व्यक्ति की तरक्की की राह में बाधा बनती हैं और घर के वातावरण पर नकारात्मक असर डालती हैं। इसलिए पितृ पक्ष से पहले इन घड़ियों को या तो ठीक करवा लेना चाहिए या फिर घर से बाहर कर देना ही शुभ माना जाता है।

सूखे और मुरझाए पौधे

हरे-भरे पौधे जीवन, तरक्की और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। वहीं घर में सूखे, मरे हुए या मुरझाए पौधों की उपस्थिति नकारात्मकता को आकर्षित करती है और वातावरण को बोझिल बना देती है। पितृ पक्ष जैसे पवित्र समय में अगर ऐसे पौधे घर में हों तो पूर्वज अप्रसन्न हो सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए जरूरी है कि पितृ पक्ष से पहले घर से सूखे पौधों को हटा दिया जाए और उनकी जगह नए, हरे-भरे पौधे लगाए जाएं ताकि घर का माहौल पवित्र और ऊर्जा से भरपूर रहे।

शौचालय या रसोई की गंदगी

शास्त्रों में किचन और शौचालय को घर की पवित्रता से जुड़ा स्थान माना गया है। यदि इन जगहों पर गंदगी या दुर्गंध फैली हो, तो इसे पितरों का अपमान समझा जाता है। मान्यता है कि पितर ऐसे घरों से प्रसन्न नहीं होते जहाँ स्वच्छता का ध्यान न रखा जाए। खासकर रसोई, जहां भोजन बनता है, और शौचालय, जो शुद्धता से जुड़ा स्थान है, इन दोनों का साफ-सुथरा रहना बेहद आवश्यक है। इसलिए पितृ पक्ष में रोज़ाना इनकी सफाई करना जरूरी है, ताकि घर का वातावरण पवित्र बना रहे और पूर्वजों की कृपा सहज रूप से प्राप्त हो सके।

जंग लगे और बेकार सामान

घर में रखा पुराना कबाड़, जंग लगे औजार, टूटा-फूटा फर्नीचर या लंबे समय से इस्तेमाल न हुआ सामान नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनता है। यह न केवल घर की सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है बल्कि पितरों की कृपा में भी बाधा उत्पन्न करता है। खासकर पितृ पक्ष के समय घर में ऐसे सामान का होना अशुभ माना जाता है। इसलिए इस पवित्र अवसर से पहले घर का सारा कबाड़ हटा देना चाहिए, ताकि वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बने और पूर्वजों की कृपा सहज रूप से प्राप्त हो सके।

पितृ पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए केवल पूजा-पाठ ही जरूरी नहीं है, बल्कि घर को नकारात्मकता से मुक्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। टूटी वस्तुएं, खराब घड़ियां, सूखे पौधे और बेकार सामान घर से निकाल देने पर वातावरण पवित्र होता है और पितरों की कृपा भी सहज रूप से प्राप्त होती है।