पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए बिहार के लाल, पत्नी को अभी तक नहीं दी गई शहादत की खबर

नारी डेस्क: बिहार के छपरा जिले के नारायणपुर गांव के रहने वाले बीएसएफ (BSF) के सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज 10 मई 2025 को जम्मू-कश्मीर के आर.एस. पुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में शहीद हो गए। यह गोलीबारी बिना किसी उकसावे के शुरू हुई थी।

शहीद इम्तियाज ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी बहादुरी और देशभक्ति को पूरा देश सलाम कर रहा है। हालांकि अभी तक उनकी पत्नी को उनकी शहादत की जानकारी नहीं दी गई है। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया है कि इम्तियाज को पैर में चोट लगी है।

उनकी शहादत की खबर जब गांव में पहुंची, तो चारों तरफ शोक की लहर फैल गई। हर कोई गमगीन है, लेकिन साथ ही गांव के लोग इस बात पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ। सोशल मीडिया से लेकर गांव की गलियों तक, हर जगह इम्तियाज की बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं।

BSF Braveheart Sub Inspector Md Imteyaz was martyred on 10 May in RS Pura, Jammu, during cross-border firing! He Led from the Front,

