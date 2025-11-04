दुखद खबर: नहीं रही फेमस एक्ट्रेस Diane Ladd, 89 की उम्र में ली अंतिम सांस

नारी डेस्क: तीन बार ऑस्कर नामांकित अभिनेत्री डायने लैड इस दुनिया में नहीं रही। उन्हें 'ऐलिस डज़ंट लिव हियर एनीमोर', 'वाइल्ड एट हार्ट' और 'रैम्बलिंग रोज़' में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। अभिनेत्री का सुबह कैलिफोर्निया के ओजाई स्थित उनके घर पर निधन हो गया। वह 89 वर्ष की थीं। उनकी बेटी अभिनेत्री लॉरा डर्न ने यह दुखद खबर सांझा की।



अभिनेत्री लॉरा डर्न ने अपने भावुक पोस्ट में लिखा- "मेरी अद्भुत हीरो और एक अनमोल मां, डायने लैड आज सुबह चल बसीं,"। आउटलेट के अनुसार- "वह एक बेहतरीन बेटी, मां, दादी, अभिनेत्री और कलाकार थीं। हम उनके लिए धन्य थे। अब वह अपने फ़रिश्तों के साथ उड़ रही हैं," । डायने लैड का फ़िल्म, टेलीविज़न और थिएटर में एक लंबा और सफल करियर रहा। वह सशक्त और यादगार किरदार निभाने के लिए जानी जाती थीं।



डायने ने 1974 में मार्टिन स्कॉर्सेज़ की फ़िल्म "ऐलिस डज़ंट लिव हियर एनीमोर" में एक साहसी और ज़िंदादिल वेट्रेस की भूमिका के लिए अपना पहला ऑस्कर नामांकन अर्जित किया। बाद में उन्हें "वाइल्ड एट हार्ट" (1990) के लिए नामांकन मिला, जहां उन्होंने एक उग्र और खलनायिका मां की भूमिका निभाई, और रैम्बलिंग रोज़ (1991) के लिए, जहां उन्होंने अपनी बेटी लॉरा डर्न के साथ अभिनय किया। "रैम्बलिंग रोज़" में उनके अभिनय ने इतिहास रच दिया क्योंकि यह पहली बार था जब एक वास्तविक जीवन की मां और बेटी दोनों को एक ही फ़िल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था।



अपने पूरे करियर के दौरान, लैड ने चाइनाटाउन और प्राइमरी कलर्स सहित कई अन्य लोकप्रिय फिल्मों में अभिनय किया। वह कई टेलीविज़न शोज़ में भी नजर आईं, जैसे ईआर, टच्ड बाय एन एंजेल और ऐलिस, जो उस फिल्म का स्पिनऑफ़ था जिसने उन्हें पहली बार प्रसिद्ध बनाया था। अपने दमदार अभिनय और गर्मजोशी के लिए जानी जाने वाली, डायने लैड अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जिसने हॉलीवुड और उनके परिवार दोनों को गहराई से प्रभावित किया है।