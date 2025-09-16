Mother Dairy ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, दूध, घी, मक्खन के नए रेट की लिस्ट आई सामने

जीएसटी सुधारों की आम आदमी को बेहद राहत मिली है, अब दूध, दही को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। मदर डेयरी ने मंगलवार को ग्राहकों को राहत देते हुए दूध के दाम में कटौती कर दी है। ब्रांड ने बताया कि ये कम कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी। यह कटौती जीएसटी सुधारों के बाद की गई है, जिसके तहत कई आवश्यक वस्तुओं पर कर कम या समाप्त कर दिए गए हैं।

ये हैं नए दाम

मदर डेयरी ने कहा कि उसका पूरा पोर्टफोलियो अब या तो शून्य-कर श्रेणी में आता है या सबसे कम 5% स्लैब में। मदर डेयरी ने अपने 1 लीटर टोंड टेट्रा पैक दूध के दाम को 77 रुपये से घटाकर 75 रुपये कर दिया है. इसके अलावा पनीर, मक्खन, चीज़, घी, मिल्कशेक और आइसक्रीम जैसी रोज़मर्रा की पसंदीदा चीज़ों की कीमतें भी कम हो रही हैं। उदाहरण के लिए, मक्खन का 500 ग्राम का पैक अब 305 रुपये की बजाय 285 रुपये का होगा, जबकि बटरस्कॉच कोन आइसक्रीम 35 रुपये से घटकर 30 रुपये हो गई है।लेकिन अपने नियमित पाउच वाले दूध के सस्ते होने की उम्मीद न करें, क्योंकि इसे हमेशा से जीएसटी से छूट मिली हुई है।



फुल क्रीम दूध पर नहीं लगती जीएसटी

यह कटौती यूएचटी दूध पर भी लागू है - एक लीटर टोंड टेट्रा दूध का पैक अब 77 रुपये से घटकर 75 रुपये का हो जाएगा। इस डेयरी प्रमुख कंपनी ने कहा- "रोज़मर्रा के पॉली पैक वाले दूध (फुल क्रीम दूध, टोंड दूध, गाय का दूध, आदि) को हमेशा से जीएसटी से छूट मिली हुई है और आगे भी मिलती रहेगी, और इसके एमआरपी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।" डेयरी सहकारी संस्था अमूल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह पाउच वाले दूध पर दरों में कोई कटौती नहीं करेगी, क्योंकि इस पर कभी कोई कर नहीं लगाया गया था।