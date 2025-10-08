08 OCTWEDNESDAY2025 7:13:45 PM
तलाक लेकर आए बेटे को मां ने नहलाया दूध से, 18 लाख कैश और 120 ग्राम गोल्ड देने का मनाया जश्न

  08 Oct, 2025
तलाक लेकर आए बेटे को मां ने नहलाया दूध से, 18 लाख कैश और 120 ग्राम गोल्ड देने का मनाया जश्न

नारी डेस्क: वो जमाना गया जब लोग रिश्ता टूटने का सालों तक गम मनाते थे। हाल ही में  एक व्यक्ति ने अपने तलाक को एक उत्सव में बदल दिया, और पारंपरिक दूध स्नान अनुष्ठान, या 'अभिषेकम' करते हुए अपना एक वीडियो साझा किया। अनुष्ठान के बाद एक जश्न का केक भी काटा गया जिस पर लिखा था- "तलाक मुबारक, 120 ग्राम सोना, 18 लाख नकद।"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इंस्टाग्राम अकाउंट @iamdkbiradar पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में वह मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हा जब उनकी मां उन पर दूध डाल रही हैं। यह शुद्धिकरण और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने तलाक के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा- "  खुश रहिए, जश्न मनाइए और बिल्कुल भी डिप्रेस्ड मत होइए, 120 ग्राम गोल्ड और 18 लाख कैश लिया नहीं है, दिया है। सिंगल हूं, खुश हूं, आज़ाद हूं। मेरी ज़िंदगी, मेरे नियम, सिंगल और हैप्पी।" इस वायरल वीडियो को लाखों व्यूज़ मिले और ऑनलाइन कई तरह की प्रतिक्रियाएं मिलीं। कुछ लोगों ने उनके सकारात्मक रवैये की तारीफ़ की, तो कुछ ने उनके सकारात्मक रवैये की आलोचना की।


इसके अलावा, उस व्यक्ति ने एक फ़ॉलो-अप वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने अपने समर्थकों का धन्यवाद किया और दूसरों को तलाक को अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रशंसकों ने मज़ाक में कहा कि कॉमेडियन वीर दास इस असामान्य अनुष्ठान को करने वाले व्यक्ति से मिलते-जुलते हैं, तो दास ने खुद वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "मैं नहीं।"

