27 SEPSATURDAY2025 9:30:56 PM
Nari

Floor Lamps से लिविंग रूम को बनाएं स्टाइलिश, घर चमकने के साथ- साथ बिजली की भी होगी बचत

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 27 Sep, 2025 05:40 PM
Floor Lamps से लिविंग रूम को बनाएं स्टाइलिश, घर चमकने के साथ- साथ बिजली की भी होगी बचत

नारी डेस्क: आजकल घर सजाने के लिए फ्लोर लैम्प्स (Floor Lamps) बहुत ट्रेंड में हैं। ये न सिर्फ आपके लिविंग रूम को स्टाइलिश बनाते हैं, बल्कि अगर सही लैम्प चुना जाए तो बिजली की खपत भी कम करते हैं। चलिए आज आपको बताते हैं कम बिजली खर्च करने वाले फ्लोर लैम्प्स आइडियाज के बो में 

PunjabKesari
LED फ्लोर लैम्प्स

सबसे ज्यादा बिजली बचाने वाले। 8W–20W LED बल्ब पर्याप्त रोशनी देते हैं। यह 0.05–0.1 Amps ही खपत करते हैं।


डिम्मेबल फ्लोर लैम्प्स (Dimmable)

इसे रोशनी को जरूरत के हिसाब से कम-ज्यादा कर सकते हैं। ह बिजली की बचत और माहौल दोनों के लिए अच्छे।

PunjabKesari
आर्क फ्लोर लैम्प्स (Arc Lamps)

सोफा या कॉर्नर के पास सजावट के लिए यह परफेक्ट हैं। LED बल्ब लगाने से  घर तो चमकेगा ही साथ में ऊर्जा की बचत होगी। 


रीडिंग फ्लोर लैम्प्स

पढ़ाई या काम करने के लिए फोकस्ड लाइट बेस्ट रहती है। कम वॉट के LED बल्ब से काम हो जाता है।

PunjabKesari
 बिजली बचाने के टिप्स

हमेशा LED बल्बका उपयोग करें । Warm White (3000K) LED लिविंग रूम के लिए आरामदायक रोशनी देती है। टाइमर या स्मार्ट प्लग यूज करें जो लगाकर जरूरत न होने पर अपने-आप बंद हो सके। संक्षेप में, अगर आप 10W–20W का LED फ्लोर लैम्प लेते हैं तो वह सिर्फ 0.05–0.1 Amps खींचेगा और आपका लिविंग रूम स्टाइलिश भी लगेगा और बिजली बिल भी हल्का रहेगा।

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it