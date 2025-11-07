दूल्हा-दुल्हन के लिए बनाएं ये इंस्टेंट DIY हल्दी उबटन, निखर उठेगा चेहरा

नारी डेस्क: हल्दी उबटन एक पारंपरिक आयुर्वेदिक सौंदर्य नुस्खा है, जो त्वचा को निखारने, साफ करने और दाग-धब्बे मिटाने के लिए लगाया जाता है। शादी से पहले यह खासतौर पर हल्दी समारोह में दूल्हा-दुल्हन पर लगाया जाता है ताकि उनकी त्वचा चमकदार और मुलायम दिखे। चलिए जानते हैं इसे लगाने के तरीके और इसके फायदे



इंस्टेंट DIY हल्दी उबटन बनाने का तरीका

बेसन (Gram Flour)– 2 टेबलस्पून

हल्दी (Turmeric) – ½ टीस्पून

चंदन पाउडर (Sandalwood Powder) – 1 टीस्पून (ऐच्छिक)

कच्चा दूध या दही – 2-3 टीस्पून (पेस्ट बनाने के लिए)

गुलाब जल (Rose Water) – 1 टीस्पून

नींबू का रस – कुछ बूंदें (ऑयली स्किन वालों के लिए)

शहद (Honey) – ½ टीस्पून (ड्राई स्किन वालों के लिए)



बनाने की विधि

एक बाउल में बेसन, हल्दी और चंदन पाउडर मिलाएं। इसमें दूध या दही डालकर पेस्ट तैयार करें। अब अपनी स्किन टाइप के अनुसार शहद या नींबू का रस डालें। गुलाब जल मिलाकर एक चिकना पेस्ट बना लें। फिर चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर हल्के हाथों से उबटन लगाएं। 15–20 मिनट तक सूखने दें। हल्के गुनगुने पानी से धो लें। लगाने के बाद कोई मॉइस्चराइज़र या एलोवेरा जेल लगाएं।



फायदे



-त्वचा को ग्लोइंग बनाता : हल्दी और बेसन मिलकर डेड स्किन हटाते हैं।

-पिंपल्स और दाग कम करता है:हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं।

-स्किन टोन बराबर करता है: नींबू और चंदन त्वचा को ब्राइट करते हैं।

-सॉफ्टनेस बढ़ाता है:शहद और दही से स्किन में नमी बनी रहती है।

नेचुरल टच देता है: किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं, पूरी तरह घरेलू और सुरक्षित।



कब और कैसे लगाएं

शादी के 2-3 दिन पहले रोजाना 1 बार लगाना शुरू करें। हल्दी-उबटन की रस्म वाले दिन ताज़ा उबटन तैयार करें। दुल्हा और दुल्हन दोनों इसे लगा सकते हैं फर्क सिर्फ इतना रखें कि दुल्हन के उबटन में थोड़ा शहद और गुलाब जल ज़्यादा रखें। दूल्हे के उबटन में नींबू का रस और दही ज़्यादा रखें, ताकि टैन और ऑयल हट सके। चाहें तो इसमें केसर के धागे डालकर और भी रिच बना सकते हैं। यह इंस्टेंट DIY हल्दी उबटन आपकी त्वचा को प्राकृतिक निखार देता है, शादी के दिन की चमक के लिए एकदम परफेक्ट है - बिना किसी साइड इफेक्ट के!

