पसीने से भी नहीं उतरेगा मेकअप, गरबा नाइट के लिए लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप टिप्स

नारी डेस्क : गरबा नाइट पर खूबसूरत चनिया-चोली, झिलमिलाती ज्वेलरी और मेकअप के बिना लुक अधूरा लगता है। लेकिन असली मजा तो तब है जब आपका मेकअप पूरे कार्यक्रम के दौरान टिकता रहे, चाहे पसीना आए या भीड़-भाड़ हो। नवरात्रि के इस उत्सव में सही प्रोडक्ट्स और तकनीक का इस्तेमाल करके आप लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप पा सकती हैं।

स्किन की सही तैयारी करें

गरबा नाइट के लिए लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप की शुरुआत स्किन की सही तैयारी से करनी चाहिए। मेकअप से पहले चेहरे की अच्छी तरह सफाई और देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे मेकअप स्किन पर अच्छे से सेट होता है और ज्यादा देर तक टिकता है। इसके लिए सबसे पहले फेस वॉश से चेहरा साफ करें ताकि धूल-मिट्टी और अतिरिक्त तेल निकल जाए। इसके बाद आप बर्फ से हल्की मसाज कर सकती हैं, जो 15-20 मिनट तक करने के बाद चेहरे को फिर से साफ करें। अंत में मॉइस्चराइजर लगाकर स्किन को अच्छी तरह हाइड्रेट करें।

प्राइमर लगाना न भूलें

गरबा नाइट के लिए मेकअप करते समय प्राइमर लगाना न भूलें, क्योंकि यह मेकअप की नींव की तरह काम करता है और चेहरे पर एक स्मूद लेयर बनाता है। ऑयली स्किन वालों के लिए मैटिफाइंग प्राइमर सबसे उपयुक्त होता है, जो अतिरिक्त तेल को कंट्रोल करता है और मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखता है। इसके अलावा, आंखों के आस-पास प्राइमर लगाने से काजल और आईलाइनर लंबे समय तक टिकते हैं और फैलते नहीं, जिससे आपका आई मेकअप पूरी रात फ्रेश और परफेक्ट दिखता है।

हल्का और मैट बेस मेकअप अपनाएं

गरबा नाइट में हल्का और मैट बेस मेकअप अपनाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हेवी मेकअप पसीने से जल्दी खराब हो सकता है। इसके लिए लिक्विड फाउंडेशन की बजाय मैट फाउंडेशन या बीबी क्रीम का इस्तेमाल करें, जो चेहरे को हल्का और प्राकृतिक लुक देती है। इसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर से चेहरे को सेट करें ताकि मेकअप पसीने में भी खराब न हो। साथ ही, ऑयल कंट्रोल करने वाले प्रोडक्ट्स का चुनाव करें, ताकि आपका लुक लंबे समय तक फ्रेश और मैट रहे।

वॉटरप्रूफ आई मेकअप का उपयोग करें

गरबा नाइट में आई मेकअप को वॉटरप्रूफ रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि नाचते-गाते समय आंखों का मेकअप सबसे पहले फैलता है। इसलिए काजल और आईलाइनर हमेशा वॉटरप्रूफ और स्मज-प्रूफ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। खासकर जेल बेस्ड काजल और वॉटरप्रूफ मस्कारा सबसे बेहतर विकल्प हैं, जो पसीने और आंसुओं में भी लंबे समय तक टिके रहते हैं और आपके आंखों को फ्रेश और परफेक्ट लुक देते हैं।

लिपस्टिक हो लॉन्ग-लास्टिंग

गरबा नाइट में लिपस्टिक का लंबे समय तक टिकना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार-बार लगाने का समय नहीं मिलता। इस मौके के लिए मैट लिक्विड लिपस्टिक सबसे उपयुक्त विकल्प होती है, जो लंबे समय तक टिकती है और फ्रेश लुक देती है। लिपस्टिक लगाने से पहले लिप बाम लगाएं और फिर लिप लाइनर से आउटलाइन बनाएं, ताकि लिपस्टिक फैले नहीं और आपके होंठ पूरे कार्यक्रम के दौरान परफेक्ट नजर आएं।

मेकअप को सेट करें

गरबा नाइट में पूरा मेकअप करने के बाद इसे सेट करना बेहद जरूरी है, ताकि आपका लुक लंबे समय तक फ्रेश और परफेक्ट रहे। इसके लिए सेटिंग स्प्रे या मेकअप फिक्सर का इस्तेमाल करें, जो मेकअप को लॉक कर देता है और इसे पसीने या गर्मी में भी खराब नहीं होने देता। इसके अलावा, चाहें तो हल्का ट्रांसलूसेंट पाउडर भी लगा सकती हैं, जो अतिरिक्त तेल और पसीने को कंट्रोल करता है और मेकअप को और लंबे समय तक टिकाए रखता है।

बालों को भी दें खास लुक

गरबा नाइट में सिर्फ मेकअप ही नहीं, बल्कि बालों का स्टाइल भी आपके लुक को पूरा करता है। खुले बाल कभी-कभी नाचते समय परेशान कर सकते हैं, इसलिए इस दिन स्टाइलिश ब्रेड्स या बन बनाना बेहतर रहता है। यह न केवल डांस के दौरान आरामदायक होता है, बल्कि देखने में भी खूबसूरत और आकर्षक लगता है, जिससे आपका पूरा लुक और भी परफेक्ट नजर आएगा।

गरबा नाइट में सुंदर और लंबे समय तक टिकने वाला मेकअप आपके पूरे लुक को परफेक्ट बनाता है। सही स्किन प्रिपरेशन, प्राइमर, हल्का और मैट बेस, वॉटरप्रूफ आई मेकअप, लॉन्ग-लास्टिंग लिपस्टिक और बालों की स्टाइलिंग अपनाकर आप पूरे कार्यक्रम के दौरान फ्रेश और आकर्षक दिख सकती हैं।