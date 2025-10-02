02 OCTTHURSDAY2025 7:11:31 PM
Nari

Liver के लिए सबसे बेस्ट है ये कड़वी सब्जी की पत्तियां, पूरी तरह हो जाएगा Detox

  • Edited By Monika,
  • Updated: 02 Oct, 2025 04:40 PM
Liver के लिए सबसे बेस्ट है ये कड़वी सब्जी की पत्तियां, पूरी तरह हो जाएगा Detox

नारी डेस्क : लिवर हमारे शरीर का सबसे अहम अंग है, जो डिटॉक्स से लेकर पाचन और मेटाबॉलिज्म तक कई काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लिवर लंबे समय तक स्वस्थ और एक्टिव रहे, तो अपनी डाइट में करेले की पत्तियों (Bitter Melon Leaves) को जरूर शामिल करें।

करेले की पत्तियों के प्रमुख फायदे

लिवर की सुरक्षा : इसमें मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट लिवर को डिटॉक्स करने और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं।

ब्लड शुगर कंट्रोल : पत्तियों में मौजूद तत्व इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाते हैं और डायबिटीज रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

पाचन में सुधार: नियमित सेवन पाचन को दुरुस्त करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है।

इम्यूनिटी बूस्ट: इसमें एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं।

वजन और त्वचा के लिए लाभकारी: करेले की पत्तियां वजन कंट्रोल करने और त्वचा को हेल्दी बनाने में मदद करती हैं।
PunjabKesari

करेले की पत्तियों का न्यूट्रिशन

ResearchGate में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, करेले की पत्तियां पोषक तत्वों का खजाना मानी जाती हैं। इनमें 27.38% प्रोटीन, 2.19% लिपिड्स, 3.48% फाइबर और लगभग 41.08% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यह पोषक तत्व न केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, बल्कि लिवर की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करते हैं।

रिसर्च क्या कहती है?

NIH की स्टडी: करेले की पत्तियों में मौजूद तत्व ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने और इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

लिवर मरीजों के लिए वरदान: पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक शोध, दोनों ही यह मानते हैं कि ये पत्तियां लिवर को डिटॉक्स करने और ग्रोथ में मदद करती हैं।

इस्तेमाल कैसे करें?

करेले की पत्तियों को आप सब्जी, सूप या जूस के रूप में आसानी से डाइट में शामिल कर सकते हैं। यह शरीर को डिटॉक्स करने और स्वास्थ्य बेहतर बनाने का प्राकृतिक तरीका है। हालांकि, डायबिटीज मरीजों को इसका सेवन केवल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को तेजी से घटा सकता है और दवाओं के असर को और बढ़ा सकता है।

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it