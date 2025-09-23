23 SEPTUESDAY2025 7:10:45 PM
लेबनीज पास्ता

  23 Sep, 2025
नारी डेस्क : लेबनीज पास्ता एक हल्का और क्रीमी डिश है जो ग्रीक योगर्ट की खट्टास और हर्ब्स के फ्लेवर से भरपूर होता है। इसमें ज्यादा मसाले नहीं डाले जाते, जिससे इसका स्वाद बेहद फ्रेश और हेल्दी लगता है। यह डिश खासतौर पर उनके लिए परफेक्ट है जो भारी क्रीम या चीज वाली पास्ता रेसिपी से बचना चाहते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में बनने वाला यह पास्ता लंच या डिनर दोनों के लिए एक बेहतरीन हेल्दी ऑप्शन है।

Servings - 3

सामग्री

ग्रीक योगर्ट – 200 ग्राम

लहसुन – 1 बड़ा चम्मच

सूखा पार्सले – 1 छोटा चम्मच

ओरेगानो – 1/2 छोटा चम्मच

नमक – 1/2 छोटा चम्मच

काली मिर्च – 1/8 छोटा चम्मच

पास्ता का बचा हुआ पानी – 35 मिलीलीटर

उबला हुआ स्पेगेटी – 300 ग्राम

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विधि

1.एक बाउल में 200 ग्राम ग्रीक योगर्ट, 1 बड़ा चम्मच लहसुन, 1 छोटा चम्मच सूखा पार्सले, 1/2 छोटा चम्मच ओरेगानो, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/8 छोटा चम्मच काली मिर्च और 35 मिलीलीटर पास्ता का बचा हुआ पानी डालें। अच्छी तरह मिलाएं।

2. इसमें 300 ग्राम उबला हुआ स्पेगेटी डालकर अच्छे से टॉस करें ताकि सॉस हर तरफ अच्छी तरह लग जाए।

3. गरमा-गरम सर्व करें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum

