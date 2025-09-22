नारी डेस्क : नवरात्रि के व्रत में रोजाना कुछ हल्का और हेल्दी स्नैक खाना चाहते हैं तो यह फलाहारी नमकीन आपके लिए परफेक्ट है। मखाने, मूंगफली, काजू, बादाम और किशमिश से बना यह स्नैक न सिर्फ पौष्टिक है बल्कि स्वाद में भी लाजवाब है। इसे आप पहले से बनाकर एयरटाइट डिब्बे में स्टोर कर सकते हैं और 9 दिनों तक कभी भी खा सकते हैं।

Servings - 5

सामग्री

मखाने – 40 ग्राम

कच्ची मूंगफली – 100 ग्राम

बादाम – 20 ग्राम

काजू – 20 ग्राम

किशमिश – 30 ग्राम

करी पत्ते – 2 बड़े चम्मच

घी – 1 बड़ा चम्मच

सेंधा नमक – 1/2 छोटा चम्मच

जीरा पाउडर – 1/4 छोटा चम्मच

विधि

1. एक बाउल में सभी सामग्री डालकर अच्छे से मिक्स करें और इसे एक बेकिंग ट्रे में फैला दें।

2. ओवन को 180°C / 356°F पर प्रीहीट करें और 7-8 मिनट तक बेक करें, जब तक मिश्रण हल्का सुनहरा न हो जाए।

3. ओवन से निकालें और गरमागरम परोसें।

