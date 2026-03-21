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पालतू बिल्ली के प्यार में पागल लेडी डॉक्टर ने किया सुसाइड

  • Edited By Varsha Yadav,
  • Updated: 21 Mar, 2026 06:57 PM
पालतू बिल्ली के प्यार में पागल लेडी डॉक्टर ने किया सुसाइड

नारी डेस्क:  आजकल कुछ लोगों का इंसानों से ज्यादा जानवरों से ज्यादा लगाव है, कई बार यह लगाव भारी पड़ सकता है। हाल ही में हैदराबाद में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर चुकी 23 वर्षीय एक महिला ने पालतू बिल्ली के चलते कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। 
 

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पुलिस ने बताया कि इस महिला ने यह अतिवादी कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसके परिवार वालों ने घर में पालतू बिल्ली रखने पर आपत्ति जताई थी।  अलवाल में उसने अपने घर में शुक्रवार को फांसी लगा ली। एमबीबीएस के बाद आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रही यह महिला पिछले तीन महीनों से पालतू जानवर पाल रही थी। 
 

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पुलिस के मुताबिक महिला के माता-पिता ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके कारण उसने यह अतिवादी कदम उठाया। इससे पहले मीरपेट में 18 मार्च को 20 वर्षीय एक विद्यार्थी ने कथित तौर पर अपनी पालतू बिल्ली की मौत से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। 
 

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