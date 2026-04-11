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सावधान! Hot Dog  खाने से घट सकती है उम्र, इस Study ने फास्ट फूड के शौकीनों की बढ़ाई चिंता

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 11 Apr, 2026 04:42 PM
सावधान! Hot Dog  खाने से घट सकती है उम्र, इस Study ने फास्ट फूड के शौकीनों की बढ़ाई चिंता

नारी डेस्क: शायद आपने  कभी सुना होगा कि"एक हॉट डॉग खाने से आपकी ज़िंदगी के 36 मिनट कम हो जाते हैं।" यह उन डरावनी हेल्थ कहानियों जैसा लगता है जिन्हें पढ़कर आप पांच मिनट के लिए घबरा जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। पर आपको बता दें कि  यह आंकड़ा बिल्कुल सही है, भले ही इसका असली मतलब किसी आकर्षक हेडलाइन से कहीं ज़्यादा पेचीदा हो। साल 2021 में, मिशिगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक स्टडी पब्लिश की जो हर जगह छा गई।


5,800 से ज़्यादा चीज़ों पर किया गया अध्ययन

शोधकर्ताओं ने अमेरिकी खान-पान में शामिल 5,800 से ज़्यादा चीज़ों का अध्ययन किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि हर चीज आपकी ज़िंदगी में कितना समय जोड़ती है या कितना कम करती है। लेकिन, यह आपकी असल उम्र (लाइफ़स्पैन) के बारे में नहीं था; लोग इसी बात को लेकर अक्सर गलतफहमी पाल लेते थे। वे जिस चीज को माप रहे थे, उसे 'हेल्दी लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी' (स्वस्थ जीवन प्रत्याशा) कहा जाता है यानी, आप अपनी ज़िंदगी के कितने साल पूरी तरह स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त होकर बिता पाते हैं।  अगर आप यह सोच रहे हैं कि हॉट डॉग खाते ही आपकी जान चली जाएगी तो आप बिल्कुल गलत हैं। 


हॉट डॉग को लेकर निकला ये नतीजा

वे एक इंडेक्स बना रहे थे, जो असल में एक न्यूट्रिशनल स्कोरकार्ड था। यह आपके खाए जाने वाले लगभग हर खाने की चीज को एक नंबर देता है। कुछ खाने की चीज़ें आपकी सेहतमंद जिंदगी में कुछ मिनट जोड़ती हैं। हॉट डॉग "कम करने वाली" कैटेगरी में आया, और वह भी बहुत बुरी तरह से। इस स्टडी ने हर खाने की चीज से सेहतमंद जिंदगी में मिलने वाले या कम होने वाले मिनटों के हिसाब से सेहत पर पड़ने वाले असर को मापा। यह 'ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिजीज' पर आधारित था, जो लोगों के खाने की पसंद से होने वाली अलग-अलग बीमारियों और सेहत से जुड़ी समस्याओं पर नज़र रखता है। जब रिसर्च करने वालों ने एक बन में रखे एक आम बीफ़ हॉट डॉग को देखा, तो 61 ग्राम प्रोसेस्ड मीट की वजह से सेहतमंद ज़िंदगी के 27 मिनट कम हो गए। लेकिन जब सोडियम और ट्रांस फैटी एसिड जैसी चीजों को भी इसमें शामिल किया गया, तो यह आंकड़ा बढ़कर 36 मिनट हो गया


ये चीजें देती हैं फायदा

 उस बन में मौजूद नमक, मीट में इस्तेमाल होने वाले प्रिजर्वेटिव, ट्रांस फैट्स ये सभी मिलकर असर डालते हैं। आपके शरीर को इन सभी चीज़ों से निपटना पड़ता है, और समय के साथ, इस निपटने की प्रक्रिया का शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इस इंडेक्स के हिसाब से, यह कुल मिलाकर लगभग 36 मिनट का नुकसान होता है।इस स्टडी में सिर्फ़ यह नहीं बताया गया कि आपके लिए क्या बुरा है। इसमें यह भी देखा गया कि क्या अच्छा है नट्स, फल और बिना स्टार्च वाली सब्ज़ियों जैसे खाने की चीज़ों का सेहत पर अच्छा असर पड़ता है; पीनट बटर और जेली सैंडविच आपकी सेहतमंद ज़िंदगी में 33 मिनट और जोड़ देते हैं। एक बार नट्स खाने से 26 मिनट जुड़ते हैं। बेक्ड सैल्मन से 13.5 मिनट जुड़ते हैं। अगर आप हॉट डॉग खाना छोड़कर उसकी जगह ये सब चीजें खाते हैं तो आप सिर्फ़ नुकसान से ही नहीं बच रहे हैं, बल्कि आप असल में एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।  छोटे-छोटे बदलाव, अगर लगातार किए जाएँ, तो वे असल में एक बड़ा फ़र्क ला सकते हैं।

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