Karwa Chauth 2025: स्टाइलिश  मेहंदी डिजाइनों से बढ़ाएं पैरों की रौनक, हर डिजाइन में है कुछ खास

  Edited By Priya Yadav,
  Updated: 09 Oct, 2025 12:13 PM
Karwa Chauth 2025: स्टाइलिश  मेहंदी डिजाइनों से बढ़ाएं पैरों की रौनक, हर डिजाइन में है कुछ खास

नारी डेस्क: करवा चौथ का व्रत हिंदू सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन 16 श्रृंगार करने की परंपरा होती है, जिसमें मेहंदी का स्थान सबसे शुभ माना गया है। कहा जाता है कि मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, पति का प्यार उतना ही अधिक मिलता है। इस साल करवा चौथ 10 अक्टूबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए दिनभर निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद देखकर व्रत खोलती हैं। इस पवित्र दिन पर महिलाएं न केवल हाथों बल्कि पैरों में भी मेहंदी लगाती हैं, क्योंकि यह सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है।

 पैरों की मेहंदी में पैटर्न बनाएं, सिर्फ रंग नहीं भरें

अक्सर महिलाएं जल्दी में पैरों में बस मेहंदी भर देती हैं, जिससे पैर का पूरा हिस्सा काला दिखने लगता है। लेकिन इस बार आप कुछ ट्रेंडिंग पैटर्न्स ट्राई कर सकती हैं, जो आपके पैरों की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे। सेलिब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट के इंस्टाग्राम पेज @bridalmehndiqueen पर ऐसे कई शानदार डिजाइन्स हैं जो आपको प्रेरणा दे सकते हैं। ये डिजाइन्स न केवल फेस्टिव बल्कि मॉडर्न लुक भी प्रदान करते हैं।

 मिनिमल मेहंदी डिजाइन  सिंपल पर क्लासी

अगर आप हैवी डिजाइन से बचना चाहती हैं, तो मिनिमल मेहंदी डिजाइन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इस डिजाइन में पैर के ऊपरी हिस्से पर घुंघरू जैसी चेन और फूलों का पैटर्न बनाया जाता है, जो एंकल तक जाता है। उंगलियों पर जालीदार पैटर्न और बीच-बीच में छोटे फूल इसे मॉडर्न टच देते हैं। यह डिजाइन प्री-वेडिंग लुक या फर्स्ट करवा चौथ के लिए एकदम सही है न ज्यादा भरा हुआ और न ही बहुत हल्का। इसका बैलेंस्ड स्टाइल इसे बेहद एलीगेंट बनाता है।

 महल वाली मेहंदी रॉयल लुक की पहचान

अगर आप पहली बार करवा चौथ मना रही हैं और कुछ रॉयल चाहती हैं, तो यह डिजाइन खास आपके लिए है। महल और गुंबद की आकृतियों से बना यह डिजाइन बिल्कुल शाही एहसास देता है। पैरों के निचले हिस्से में जाली और फ्लोरल पैटर्न बनाया गया है, जबकि बीच में झुमके जैसी आकृतियां डिज़ाइन को और भरपूर बना देती हैं। यह लुक उन महिलाओं के लिए है जो पारंपरिकता के साथ रॉयल्टी चाहती हैं। इसे देखने के बाद आपकी सास जरूर तारीफ किए बिना नहीं रहेंगी।

 कम डिजाइन वाली मेहंदी मिनिमलिज़्म में खूबसूरती

कुछ महिलाएं चाहती हैं कि उनके पैर सादे लेकिन आकर्षक दिखें। ऐसे में आप कम डिजाइन वाली मेहंदी ट्राई कर सकती हैं। इसमें पैर के बीच में बड़ा बूटा बनाया जाता है, जिसमें कमल और पत्तियों का सुंदर पैटर्न होता है। पैरों के किनारों पर वेवी बॉर्डर और फूल-पत्तियों की डिजाइन इसे और अधिक सुंदर बनाती है। यह उन महिलाओं के लिए बेहतरीन है जो सादगी में भी ग्लैमर चाहती हैं।

 क्यों जरूरी है पैरों की मेहंदी

हिंदू मान्यता के अनुसार, करवा चौथ पर मेहंदी लगाना शुभता, प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक है। हाथों की तरह पैरों की मेहंदी भी ऊर्जा और पॉजिटिविटी का संचार करती है। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि मेहंदी से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए पैरों में इसे लगाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

टिप्स: मेहंदी को और खूबसूरत बनाने के लिए

मेहंदी लगाने से पहले पैरों को हल्के गुनगुने पानी से धो लें ताकि धूल-मिट्टी साफ हो जाए। डिजाइन के बाद नींबू और शक्कर का मिश्रण लगाएं ताकि रंग गहरा चढ़े। मेहंदी सूखने के बाद कुछ देर लौंग का धुआं दिखाएं, इससे रंग और भी डार्क होगा। सूखने के बाद तुरंत पानी से न धोएं कम से कम 6 घंटे तक मेहंदी लगी रहने दें।

करवा चौथ के दिन अगर आप पैरों की खूबसूरती बढ़ाना चाहती हैं, तो इन ट्रेंडिंग मेहंदी डिजाइनों में से कोई भी चुन सकती हैं। चाहे मिनिमल हो या रॉयल, हर डिजाइन आपकी सुहाग की शोभा को बढ़ाने वाला है। इस बार पैरों में सिर्फ रंग नहीं, बल्कि डिजाइन का जादू बिखेरिए क्योंकि जब सास देखेगी, तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगी। 

  
 
 

