कृष्णा और कीकू शारदा के बीच झगड़ा – द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सेट पर हुआ बहस का वीडियो वायरल

नारी डेस्क: कॉमेडी की दुनिया से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सेट पर कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के बीच तीखी बहस हो गई। इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस हैरान हैं कि ये सच में झगड़ा था या किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा।

क्या है वायरल वीडियो में?

इस वीडियो में दोनों कलाकारों को शो की शूटिंग के दौरान आपस में बहस करते हुए देखा जा सकता है। कीकू शारदा कहते हैं, "मैं टाइमपास कर रहा हूं?" इस पर गुस्से में कृष्णा अभिषेक जवाब देते हैं, "ठीक है फिर आप कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।" कृष्णा हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, "भाई, आप कर लो, मैं जा रहा हूं।" इसके बाद सेट पर मौजूद लोग कृष्णा को शांत कराने की कोशिश करते हैं।

झगड़े की वजह क्या थी?

बहस की वजह शूटिंग के टाइम को लेकर थी। कीकू का कहना था कि अगर उन्हें पहले बुलाया गया है, तो वो अपना पार्ट पहले पूरा कर लें। वहीं कृष्णा इस बात को शायद गलत तरीके से ले बैठे और बात बढ़ गई। कीकू ने कहा, "बात ये नहीं है, अगर मुझे पहले बुलाया है तो मैं पहले शूट कर लूं।" कृष्णा बोले, "भाई, आई लव यू, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आवाज ऊंची नहीं करना चाहता।" जवाब में कीकू ने कहा, "मैं भी आवाज ऊंचा नहीं कर रहा, लेकिन आप बात को गलत तरीके से ले रहे हैं।"

फैंस रह गए हैरान

वीडियो वायरल होने के बाद फैंस हैरान हैं। आमतौर पर दोनों कलाकारों की अच्छी बॉन्डिंग देखी जाती है, और दोनों जब भी स्टेज पर साथ आते हैं तो दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर देते हैं। अब यह साफ नहीं है कि यह झगड़ा सच में हुआ था या फिर कोई मजाक या प्रैंक था। अभी तक कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा या शो की टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

साथ में करते हैं परफॉर्म

कृष्णा और कीकू, दोनों ही कपिल शर्मा के इस पॉपुलर शो में लंबे समय से साथ काम कर रहे हैं। उनकी जोड़ी को दर्शक खूब पसंद करते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग और तालमेल की वजह से शो को बहुत प्यार मिलता है।