  Edited By Priya Yadav,
  Updated: 09 Oct, 2025 04:52 PM
Karwa Chauth व्रत रखना है तो सरगी में ये आहार जरूर खाएं

नारी डेस्क:  हर साल कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। खास बात यह है कि यह व्रत निर्जला होता है, यानी इसमें पूरे दिन न तो कुछ खाया जाता है और न ही पानी पिया जाता है। ऐसे में व्रत से पहले खाई जाने वाली “सरगी” का बहुत महत्व होता है।

सरगी क्या होती है? (What is Sargi)

करवा चौथ से पहले जो विशेष भोजन किया जाता है, उसे सरगी कहा जाता है। इसे सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में खाया जाता है। परंपरा के अनुसार, सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसमें खाने के साथ-साथ श्रृंगार का सामान भी शामिल होता है। सरगी केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह दिनभर उपवास रखने वाली महिलाओं को ऊर्जा (Energy) प्रदान करने का तरीका भी है। इसमें पौष्टिक और हल्के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जो शरीर को दिनभर ताजगी और ताकत देने में मदद करते हैं।

सरगी में क्या खाएं? (What to Eat in Sargi)

 पनीर (Paneer)

सरगी में पनीर शामिल करना एक बेहतरीन विकल्प है। यह प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है और शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है। सुबह-सुबह पनीर खाने से भूख देर से लगती है और शरीर एक्टिव रहता है।

डिनर में बनाएं Delicious पनीर टिक्का, घर पर मिलेगा बाजार जैसा स्वाद

ताजे फल (Fresh Fruits)

फल सरगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा होते हैं। सेब, केला, पपीता और मौसमी जैसे फल शरीर को विटामिन, मिनरल और फाइबर प्रदान करते हैं। ये न सिर्फ पाचन को दुरुस्त रखते हैं बल्कि व्रत के दौरान डिहाइड्रेशन और थकान से भी बचाते हैं। फलों में मौजूद नैचुरल शुगर पूरे दिन शरीर में एनर्जी बनाए रखती है।

नारियल पानी (Coconut Water)

अगर आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहना चाहती हैं, तो सरगी में नारियल पानी ज़रूर शामिल करें। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स होते हैं जो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। नारियल पानी पीने से व्रत के दौरान प्यास कम लगती है और शरीर में थकान महसूस नहीं होती

ड्राई फ्रूट्स (Dry Fruits)

बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स हेल्दी फैट्स और प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत हैं। ये धीरे-धीरे पचते हैं, जिससे भूख देर से लगती है। व्रत के दौरान यह शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रित रखते हैं।

सरगी का धार्मिक और भावनात्मक महत्व

सरगी सिर्फ शरीर को ऊर्जा देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह प्यार और आशीर्वाद का प्रतीक भी है। सास द्वारा दी गई सरगी बहू के प्रति उनके स्नेह और आशीर्वाद का प्रतीक होती है। यह परंपरा सास-बहू के रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है और परिवार में एकता का भाव लाती है।

Winter Health: ये 5 ड्राई फ्रूट्स कंट्रोल करेंगे हाई ब्लड प्रेशर

करवा चौथ के व्रत में सरगी का सेवन महिलाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। पौष्टिक भोजन का चुनाव कर महिलाएं पूरे दिन फिट, एनर्जेटिक और स्वस्थ रह सकती हैं। इसलिए इस बार करवा चौथ पर अपनी सरगी में इन फायदेमंद चीज़ों को ज़रूर शामिल करें, ताकि व्रत के दौरान आपको थकान या कमजोरी महसूस न हो।

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई किसी भी सलाह को चिकित्सा परामर्श का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।  

 

 

