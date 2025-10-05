05 OCTSUNDAY2025 5:51:03 PM
खान परिवार में गूंजी किलकारियां, Sshura Khan ने बेटी को दिया जन्म

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 05 Oct, 2025 03:33 PM
खान परिवार में गूंजी किलकारियां, Sshura Khan ने बेटी को दिया जन्म

नारी डेस्क: बॉलीवुड के मशहूर खान परिवार में एक बार फिर खुशियों का माहौल है। सलमान खान के भाई और अभिनेता अरबाज खान (Arbaaz Khan) दूसरी बार पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी शूरा खान (Sshura Khan) ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है। हर कोई इस कपल को उनके जीवन के इस नए अध्याय के लिए शुभकामनाएं दे रहा है।

 अरबाज और शूरा बने माता-पिता

खबरों के मुताबिक, शूरा खान ने मुंबई के एक अस्पताल में अपनी बेटी को जन्म दिया। अरबाज खान और उनके परिवार के सभी सदस्य इस समय बेहद खुश हैं। खान परिवार में इस नन्हीं परी के आने से जैसे खुशियों का सैलाब आ गया है। फैंस और सेलेब्स दोनों ही सोशल मीडिया पर लगातार इस कपल को बधाइयां दे रहे हैं।

अस्पताल के बाहर दिखे अरहान

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शूरा खान को 4 अक्टूबर 2025 को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे और केवल करीबी परिवार के लोगों को ही अस्पताल में एंट्री दी गई थी। इसी दौरान, अरबाज खान के बेटे अरहान खान (मलाइका अरोड़ा और अरबाज के बेटे) को भी अस्पताल के बाहर देखा गया। बताया जा रहा है कि अरहान अपनी सौतेली मां और नवजात बहन का हालचाल लेने पहुंचे थे।

 फैंस और सेलेब्स  ने दी बधाइया

खबर के सामने आते ही इंटरनेट पर #ArbaazKhan और #SshuraKhan ट्रेंड करने लगे। कई सेलेब्रिटीज़ ने इस मौके पर बधाइयां दी हैं। यूज़र्स कमेंट्स में लिख रहे हैं  “खान परिवार में लक्ष्मी का आगमन हुआ है, बधाई हो!” “नन्हीं परी के आने से पूरा बॉलीवुड खुश है।” हालांकि अब तक अरबाज या शूरा खान की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन उनके करीबी सूत्रों ने बेटी के जन्म की पुष्टि की है।

 हाल ही में हुआ था बेबी शॉवर

कुछ ही हफ्ते पहले अरबाज और शूरा खान का बेबी शॉवर भी चर्चा में रहा था। इस सेलिब्रेशन में सलमान खान, अलविरा खान, और कई फैमिली मेंबर्स शामिल हुए थे। बेबी शॉवर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं, जिसमें कपल बेहद खुश और एक्साइटेड नज़र आया था।

2023 में हुई थी शादी

बता दें कि अरबाज खान और शूरा खान ने दिसंबर 2023 में एक प्राइवेट निकाह सेरेमनी में शादी की थी। इस मौके पर केवल परिवार और कुछ करीबी दोस्त मौजूद थे। दोनों की मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री के दौरान हुई थी और जल्द ही दोनों के बीच दोस्ती प्यार में बदल गई।दूसरी बार पिता बने अरबाज अरबाज खान पहले भी एक बेटे के पिता हैं  अरहान खान, जो उनकी पहली पत्नी मलाइका अरोड़ा से हैं। अब बेटी के जन्म के साथ अरबाज फिर से पिता बनने की खुशी का अनुभव कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई फैन्स लिख रहे हैं  “अब अरबाज के घर में एक नन्हीं परी आई है, जो पूरे परिवार को पूरा कर देगी।”

खान परिवार में खुशियों का माहौल

सलमान खान, सोहेल खान और पूरे परिवार के लिए यह खुशी का पल है। खान परिवार की तरफ से नन्हीं बिटिया के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।फैंस अब बेसब्री से इस नन्हीं मेहमान की पहली तस्वीर देखने का इंतज़ार कर रहे हैं।

   

