14 SEPSUNDAY2025 9:57:29 PM
Nari

जितिया व्रत 2025: पारण मुहूर्त, विधि और जानें इस व्रत में क्या खाएं

  • Edited By Monika,
  • Updated: 13 Sep, 2025 03:52 PM
जितिया व्रत 2025: पारण मुहूर्त, विधि और जानें इस व्रत में क्या खाएं

नारी डेस्क : जितिया व्रत (जीवित्पुत्रिका व्रत) 14 सितंबर को मनाया जाएगा। इसका पारण अगले दिन, 15 सितंबर को किया जाएगा। इस व्रत के कुछ विशेष नियम हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। यदि नियमों का पालन नहीं किया गया, तो व्रत निष्फल हो सकता है।

PunjabKesari

जितिया व्रत का महत्व

जितिया व्रत का मुख्य उद्देश्य संतान सुख और बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना है। इसे स्त्रियां करती हैं और इसमें जीमूतवाहन और चील सियारिन की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यह व्रत न सिर्फ संतान सुख देता है, बल्कि उन महिलाओं के बच्चों की रक्षा करता है, जिनके बच्चे गर्भ में या जन्म से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यह व्रत महाभारत काल से चल रहा है और इसे कठिन निर्जला व्रत के रूप में मनाने की परंपरा रही है।

PunjabKesari

जितिया व्रत की शुरुआत और व्रत पारण का मुहूर्त

जितिया व्रत की शुरुआत 13 सितंबर को होती है, जब महिलाएं नहाय-खाय कर व्रत की तैयारी करती हैं। इसके अगले दिन, 14 सितंबर को स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं। इस वर्ष, जितिया व्रत का पारण 15 सितंबर 2025 को किया जाएगा, जो सुबह 6:10 बजे से 8:32 बजे के बीच उपयुक्त मुहूर्त में किया जा सकेगा।

PunjabKesari

जितिया व्रत पारण की विधि

जितिया व्रत पूरा होने के बाद सबसे पहले जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र का दान करें। पारण के दिन सूर्योदय के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं ताजा भोजन करके व्रत खोलती हैं। पारण में आमतौर पर झींगा मछली, मडुआ रोटी, रागी की रोटी, तोरई की सब्जी, चावल और नोनी का साग खाया जाता है। साथ ही व्रत की पूजा में बच्चे को पहनाने वाली करधनी चढ़ाई जाती है और पारण वाले दिन इसे बच्चे को पहनाया जाता है। ध्यान रहे कि व्रत पूरा होने के बाद बासी या अधपका भोजन बिल्कुल न खाएं और केवल ताजा, शुद्ध भोजन का ही सेवन करें।

जितिया व्रत के दौरान सभी नियमों का पूरी तरह पालन करना बहुत जरूरी है। पारण के समय केवल ताजा भोजन ही खाएं, ताकि व्रत पूर्ण और सफल माना जा सके।
 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it