केरल की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने का नहीं मिलेगा इससे सस्ता मौका!

नारी डेस्क: युवा-बुजुर्ग, कपल्स-फैमली सभी के लिए केरल फेवरेट डेस्टिनेशन है। यहां पर शांत वातावरण और हारियाली मंत्रमुग्ध कर देनी वाली होती है। अब आप चाहें तो आईआरसीटीसी एक शानदार टूर पैकेज का लुफ्त उठा सकते हैं। इससे आप केरल के हाउसबोट और वॉटरफॉल्स का पूरा मजा ले सकते हैं। आईआरसीटीसी का यह टूर पैकेज गो रात और तीन दिन का है। यह टूर 11 अप्रैल से शुरु हो रहा है। इस टूर पैकेज में पर्यटकों को अल्लेप्पी का वॉटरफॉल्स, मुन्नार की हारियाली और चाय के बागान घुमाया जाएगा।

खुल कर एंजॉय कर पाएंगे केरल की खूबसूरती

पर्यटकों को इन सभी जगहों पर ट्रेन और टैक्सी से घुमाया जाएगा। पैकेज की शुरुआत 11,980 रुपये से हो रही है। टूर के लिए लोगों को सिकंदराबाद से ट्रेन मिलेगी। ट्रेन में स्लीपर और एसी क्लास टिक्ट और 3 ब्रेकफास्ट मिलेगा। सैलानी को पहले दिन मुन्नार घुमाया जाएगा। यहां नेशनल पार्क, टी म्यूजियम और इको प्वाइंट घुम सकेंगे।

10 अप्रैल तक कर सकते हैं टिकट बुक

वहीं दूसरे दिन पर्यटक अल्लेप्पी की खूबसूरती का मजा ले पाएंगे। हाउसबोट और बैक वॉटर्स का एडवेंचर कर सकेंगे। 10 अप्रैल तक लोग आईआरसीटी की वेबसाइट पर जाकर इस टूर पैकेज को बुक कर सकते हैं।