डिजाइनिंग विद इंटेंशन – जब आपका घर आपकी ऊर्जा को सुनने लगे

नारी डेस्क: सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे घर में कदम रखा है जहां जाते ही आपको एक गहरी शांति महसूस हुई हो? ऐसा लगता है जैसे घर आपको गले लगा रहा हो। और कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ सब कुछ सुंदर होने के बाद भी एक अजीब सी बेचैनी या भारीपन महसूस होता है, है न? यह कोई जादू नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि आपका घर महज़ ईंट और सीमेंट का ढेर नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा का एक जीवित दर्पण है। वास्तु और डिज़ाइन के नियम हमें यही सिखाते हैं कि हम अपने घर को सिर्फ़ सजाएँ नहीं, बल्कि उसे सकारात्मक इरादे (Intention) के साथ डिज़ाइन करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपका घर आपकी खुशियों, स्वास्थ्य और सफलता के लिए एक पावरहाउस बन जाता है।

आइए, इस जादुई सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे छोटे-छोटे बदलावों से आपका घर आपकी ऊर्जा को सुनना शुरू कर देता है।

मुख्य द्वार: अवसरों का स्वागत

आपका मुख्य द्वार सिर्फ आने-जाने का रास्ता नहीं है; यह आपके जीवन में सकारात्मकता और अवसरों का प्रवेश द्वार है। इसे सबसे ज़्यादा सम्मान और ध्यान चाहिए।

सुझाव : नेमप्लेट की शक्ति - अपनी नेमप्लेट पर सिर्फ नाम न लिखें, बल्कि एक सकारात्मक भाव जोड़ें। जैसे 'खुशियों का आशियाना' या 'शांति निवास'। नेमप्लेट हमेशा साफ और प्रकाशित रहनी चाहिए, खासकर शाम के समय। रंगों का चयन प्रवेश द्वार पर गहरे, उदास रंगों के बजाय क्रीम, हल्का पीला या हल्का भूरा जैसे शांत और स्वागत भरे रंगों का प्रयोग करें।

ब्रह्मस्थान: घर का दिल, खुला और आजाद

वास्तु में, घर का ठीक बीच का हिस्सा (सेंटर प्वाइंट) ब्रह्मस्थान कहलाता है। इसे घर का 'दिल' समझिए। अगर दिल पर बोझ होगा, तो बाकी शरीर कैसे काम करेगा?

सुझाव: हवा को बहने दें इस हिस्से में कोई भी भारी फर्नीचर, बड़ी अलमारी या सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। अगर यह लिविंग रूम में पड़ता है, तो इसे जितना हो सके खुला रखें ताकि ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। प्रकाश से ऊर्जा ब्रह्मस्थान में हमेशा पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। अगर यहां कोई खिड़की नहीं है, तो एक सुंदर सीलिंग लाइट या कलाकृति लगाएं जो प्रकाश को पूरे घर में फैलाए। संतुलन बनाए रखें ब्रह्मस्थान में पानी से जुड़ी चीज़ें (जैसे फव्वारा) रखने से बचें। यह केंद्र है और यहां स्थिरता चाहिए।

'इमोशनल कॉर्नर': रिश्तों की गर्माहट

आपके घर का दक्षिण-पश्चिम (South-West) कोना रिश्तों, स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। इसे 'इमोशनल कॉर्नर' कहते हैं। अगर इस कोने में गड़बड़ी है, तो रिश्तों में तनाव आ सकता है।

सुझाव: रिश्तों की तस्वीर इस कोने में कभी भी अकेले व्यक्ति की तस्वीर न लगाएं। हमेशा जोड़े में (जैसे पति-पत्नी या हंसता हुआ पूरा परिवार) की फोटो लगाएं, जिसे दक्षिण-पश्चिम कोने की दीवार पर लगा सकते हैं । इससे रिश्ते में गर्माहट और मजबूती आती है।