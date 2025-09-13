हर कोने में भारतीय कला: Indian Handicraft से सजाएं अपना घर !

नारी डेस्क: घर की सजावट सिर्फ़ रंग और फर्नीचर तक सीमित नहीं है। अगर आप अपने घर को सच में खास बनाना चाहते हैं, तो उसमें भारतीय कला (Indian Art) और हस्तशिल्प (Handicraft) को जगह दीजिए। ये न केवल आपके घर को सुंदर बनाएंगे, बल्कि हर कोने में हमारी संस्कृति और परंपरा की झलक भी दिखाएंगे।

खादी (Khadi)

खादी एक ऐसा कपड़ा है, जो ठंडा, आरामदायक और टिकाऊ होता है। इसे आप परदों, कुशन कवर, टेबल रनर या सोफा थ्रो के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके इंटीरियर में सादगी और क्लास जोड़ देगा।

रतन और बेंत (Rattan & Cane) फर्नीचर

हल्के और इको-फ्रेंडली (Eco-friendly) रतन और बेंत के फर्नीचर आजकल बहुत ट्रेंड में हैं। ये चेयर, टेबल या रूम डिवाइडर किसी भी जगह को नैचुरल और स्टाइलिश बना देते हैं।

कलमकारी (Kalamkari) आर्ट

यह हाथ से बनाई जाने वाली पेंटिंग्स होती हैं, जिनमें कहानियाँ और रंगीन डिज़ाइन होते हैं। आप इन्हें दीवार पर फ्रेम करवाकर लगा सकते हैं, जिससे घर में एक आर्ट गैलरी जैसा फील आएगा।

लोक कला – ( Madhubani & Worli) मधुबनी और वारली पेंटिंग

मधुबनी और वारली जैसी पेंटिंग्स भारतीय जीवन और प्रकृति से जुड़ी होती हैं। इन्हें आप बेडरूम या लिविंग रूम की दीवार पर लगाकर घर को रंगों और कहानियों से भर सकते हैं।

ढोकरा (Dhokra) मेटल आर्ट

यह पुरानी धातु कला है, जिसमें छोटे-छोटे शोपीस या सजावटी सामान बनाए जाते हैं। इन्हें आप टेबल, शेल्फ या एंट्रेंस पर रखकर घर में ट्रेडिशनल टच ला सकते हैं।

लंबानी कढ़ाई (Lambani Embroidery)

रंग-बिरंगे धागों और छोटे शीशों से बनी यह कढ़ाई कुशन कवर, वॉल हैंगिंग और बैग्स में बहुत खूबसूरत लगती है। यह आपके स्पेस में रंग और खुशी भर देती है।

अथांगुदी टाइल्स (Athangudi Tiles)

तमिलनाडु की यह हैंडमेड टाइल्स बहुत रंगीन और यूनिक होती हैं। इन्हें फर्श, वॉल या टेबल टॉप में इस्तेमाल कर घर को और आकर्षक बनाया जा सकता है।

भारतीय कला और हस्तशिल्प आपके घर को न सिर्फ़ सजाते हैं, बल्कि उसमें एक कहानी, एक आत्मा और एक संस्कृति जोड़ते हैं। थोड़े-से बदलाव से ही आप अपने घर को साधारण से खास बना सकते हैं।

लेखिका -रक्षा सेठी (इंटीरियर डिज़ाइनर) इंदौर