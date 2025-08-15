19 AUGTUESDAY2025 11:50:55 AM
Operation Sindoor के नाम रहा स्वतंत्रता दिवस समारोह, इस बार Invitation Card भी था बेहद खास

Operation Sindoor के नाम रहा स्वतंत्रता दिवस समारोह, इस बार Invitation Card भी था बेहद खास

नारी डेस्क: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहां लाल किले पर ‘ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता छाई रही और भारत की सैन्य कार्रवाई को समर्पित विशेष कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में कई आतंकी ढांचों को नष्ट कर दिया था। इस भव्य समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों को जारी किए गए आधिकारिक निमंत्रण पत्रों पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और प्रतिष्ठित चिनाब पुल की छवि है। 

ई-निमंत्रण पत्र में भारत के संविधान में निहित एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची भी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा- ‘‘राष्ट्र 2047 तक विकसित भारत के सरकार के विजन को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस वर्ष के समारोह का विषय ‘नया भारत' है। यह समारोह एक समृद्ध, सुरक्षित और साहसिक ‘नया भारत' के निरंतर उदय का स्मरण करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए नई शक्ति प्रदान करेगा।''

 अधिकारियों ने बताया कि इस अवसर पर ‘ऑपरेशन सिंदूर की सफलता' का जश्न मनाया जाएगा। इस अवसर के लिए लाल किला परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया, जहां जीवंत कलाकृतियां और रंग-बिरंगे पोस्टर देशभक्ति के जोश से भरे माहौल में चार चांद लगा रहे थे। ज्ञानपथ (लाल किले के सामने) पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और सशस्त्र बलों के जवानों की छायादार छवियां हैं जो उन्हें राष्ट्र के संरक्षक के रूप में दर्शाती हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा में भेजे गए निमंत्रण पत्रों में ऑपरेशन सिंदूर का लोगो ऊपरी दाएं कोने पर है, जबकि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब पुल की छायादार छवि कार्ड के निचले हिस्से में है। 

