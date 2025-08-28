ढोलों की थाप, गणपति बप्पा के जयकारे... अब तो दिल्ली में भी होता है मुंबई जैसा फील, तस्वीराें में देखें  नजारा

नारी डेस्क: पारंपरिक रूप से महाराष्ट्र में निहित गणेश चतुर्थी के त्योहार ने राष्ट्रीय राजधानी सहित लगभग हर राज्य के सांस्कृतिक कैलेंडर में अपनी जगह बना ली है। जो कभी मराठी घरों में बड़े पैमाने पर मनाया जाता था, वह अब एक राष्ट्रव्यापी बन गया है, जिसमें भव्य थीम-आधारित पंडाल और कलात्मक मूर्तियां मुख्य आकर्षण बन गई हैं। इतना ही नहीं, इन उत्सवों ने बड़े पैमाने पर भक्तों और दिल्ली, जो अपनी विविध परंपराओं के लिए जानी जाती है, गणेशोत्सव को अपने उत्सव के ताने-बाने में पिरोने में भी कामयाब रही है, जिसमें स्थानीय स्वाद महाराष्ट्रीयन रीति-रिवाजों के साथ घुल-मिल गए हैं।



पिछले एक दशक में, शहर में गणेश चतुर्थी समारोहों में वृद्धि देखी गई है, कई सामुदायिक मंडल और समाज महाराष्ट्र से प्रेरणा लेते हुए और उसी माहौल को अपने मोहल्लों में लाते हैं। शहर में ऐसा ही एक प्रसिद्ध गणपति महोत्सव लाल बाग का राजा ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जाता है। नेताजी सुभाष प्लेस में स्थित, इस पंडाल में भगवान गणेश की 18 फुट ऊंची एक विशाल पर्यावरण-अनुकूल मूर्ति स्थापित है, जो आगंतुकों को एक दिव्य अनुभव प्रदान करती है क्योंकि यह मुंबई के प्रतिष्ठित लालबागचा राजा की प्रतिकृति बनाने का प्रयास करती है।



पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद बुधवार को पंडाल के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित थे। अपने 9वें वर्ष के समारोह के एक भाग के रूप में, आयोजकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों, आकर्षक स्टॉल्स, स्वादिष्ट भोजन और भी बहुत कुछ की व्यवस्था की है। श्री गणेश सेवा मंडल, दिल्ली द्वारा आयोजित 'दिल्ली का महाराजा' गणेश महोत्सव का 24वां संस्करण भी अपने विचारशील थीम के कारण लोगों को आकर्षित करने वाला साबित हुआ है, जो जनचेतना को जगाते हैं। इस वर्ष, आयोजकों ने सफल ऑपरेशन सिंदूर और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सहित कई उपलब्धियों को श्रद्धांजलि दी है। एक अन्य आकर्षण के रूप में, पंडाल की थीम को केंद्र की 'एक पेड़ माँ के नाम' पहल के साथ भी जोड़ा गया था, ताकि आगंतुकों को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक किया जा सके।



संस्थापक अध्यक्ष महेंद्र ने कहा- "यह हमारे उत्सव का 24वां वर्ष है। हमारे पास 11 फीट ऊंची एक स्थायी मूर्ति है, और हमारे पास एक छोटी मूर्ति भी है, जो पर्यावरण के अनुकूल है और महाराष्ट्र से आती है। हम मूर्ति को पानी से भरे टब में विसर्जित करते हैं, और हम यमुना को प्रदूषित नहीं करते हैं।" उन्होंने यह भी बताया कि प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस उत्सव के दौरान पौधे भी वितरित किए जाएंगे। अंत में, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, कीर्ति नगर में श्री गायत्री नवयुवक मंडल द्वारा 'दिल्ली के राजा' के लिए 28वां श्री गणेश महोत्सव है। पहले दिन एक भव्य शोभा यात्रा और 10 दिवसीय उत्सव के दौरान कई आयोजनों के अलावा, मंडल ने कलाकारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से महाराष्ट्र की झलक भी सुनिश्चित की है। इसके अलावा, लाजपत नगर, कनॉट प्लेस, द्वारका और दिल्ली हाट आईएनए सहित कई अन्य पंडाल हैं। ये स्पष्ट रूप से केवल पड़ोस की सभाओं से कहीं अधिक बन गए हैं।

इसके अलावा, दिल्ली के उत्सवों को अलग दिखने में मदद करने वाली एक चीज़ यह है कि शहर त्योहार को स्थानीय बनाने की क्षमता रखता है। पारंपरिक मोदक, मराठी आरती और यहां तक कि महाराष्ट्र के समूहों द्वारा ढोल-ताशा के प्रदर्शन सहित अनुष्ठानों और महाराष्ट्रीयन स्पर्श को बरकरार रखते हुए, दिल्ली में विभिन्न समुदायों की भागीदारी ने त्योहार को एक पायदान ऊपर ले गया। यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में गणेश चतुर्थी उत्सव एकता, भक्ति और रचनात्मकता के शहरव्यापी उत्सव में बदल गया है। दिल्ली की गलियाें में ढोल की थाप गूंजने से यह स्पष्ट है कि इस त्योहार ने राजधानी में अपनी एक स्थायी पहचान बना ली है।

