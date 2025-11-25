02 DECTUESDAY2025 8:25:34 PM
Nari

कंबल से आ रही है अजीब बदबू? तो ये ट्रिक्स करेगी फॉलो करें, पहले जैसे हो जाएगा फ्रैश

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Nov, 2025 02:06 PM
कंबल से आ रही है अजीब बदबू? तो ये ट्रिक्स करेगी फॉलो करें, पहले जैसे हो जाएगा फ्रैश

 नारी डेस्क: सर्दियां आते ही कंबल, रजाई और क्विल्ट अलमारी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन कई बार जैसे ही इन्हें निकाला जाता है, इनमें से बासी, नमी भरी या पसीने जैसी गंध आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लंबे समय तक बंद अलमारी में रखे रहने से इसमें नमी, धूल और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। यह स्मेल नींद खराब कर सकती है, कमरे में बदबू फैला सकती है और एलर्जी वालों के लिए मुश्किल बढ़ा सकती है। अच्छी बात यह है कि ऐसी बदबू हटाने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं बस कुछ आसान घरेलू उपाय काफी हैं।

 धूप सबसे आसान और नेचुरल तरीका

कंबल की बदबू हटाने के लिए धूप सबसे असरदार उपाय है। कंबल को 2–3 घंटे खुली धूप में फैलाकर रखें। सूरज की गर्मी बैक्टीरिया और नमी को खत्म कर देती है और बदबू अपने आप गायब हो जाती है। कंबल को उल्टा-सीधा करके दोनों तरफ से धूप लगवाना और भी फायदेमंद है।

PunjabKesari

 बेकिंग सोडा बदबू का झटपट सफाया

अगर गंध बहुत तेज है, तो कंबल पर हल्का बेकिंग सोडा छिड़ककर 30–40 मिनट छोड़ दें। बेकिंग सोडा बदबू को सोख लेता है। इसके बाद ब्रश से साफ करें या बाहर झाड़ दें। यह तरीका खास तौर पर वूलन कंबलों के लिए बहुत अच्छा है।

सिरका—डीप क्लीनिंग और फ्रेशनेस

सिरका एक प्राकृतिक डियोडोराइज़र है। अगर आप कंबल मशीन में धो रहे हैं, तो वॉश साइकल में आधा कप सफेद सिरका डाल दें। यह बदबू, पसीने के दाग और बैक्टीरिया को खत्म करता है और कंबल को सॉफ्ट और फ्रेश बना देता है। ध्यान रखें सिरका और ब्लीच को कभी साथ न मिलाएं।

 गरम पानी और माइल्ड डिटर्जेंट

अगर कंबल वॉशेबल है, तो उसे हल्के गरम पानी, माइल्ड डिटर्जेंट और थोड़ा सिरका डालकर धोएं। गरम पानी से नमी और गंदगी जल्दी साफ होती है। लेकिन वूलन कंबलों को गरम पानी में न डालें उनके लिए ठंडा पानी ही सही है।

PunjabKesari

 एसेंशियल ऑयल कंबल में आएगी हल्की खुशबू

लैवेंडर, नींबू या टी-ट्री ऑयल की 2–3 बूंदें पानी में मिलाकर स्प्रे बना लें। कंबल पर हल्का-सा छिड़कें और धूप में सूखने दें। इससे बदबू हटती है और कंबल में हल्की-सी ताज़ा खुशबू रहती है।

 कंबल को पूरी तरह न सुखाना सबसे बड़ी गलती

गंदगी से ज्यादा बदबू नमी से आती है। कंबल को हमेशा 100% सूखा होने पर ही फोल्ड करें। अगर धूप कम है, तो फैन, ड्रायर या कमरे की हल्की गर्मी का इस्तेमाल करें।

अलमारी में रखने का सही तरीका

कंबल को स्टोर करते समय प्लास्टिक बैग या एयरटाइट बॉक्स से बचें। ऐसे में नमी फंस जाती है और कंबल में बदबू बनती है। कंबल को कॉटन बैग या मुलायम कपड़े में रखें। अलमारी में कपूर, नीम की पत्तियां या सुगंधित पाउच रख सकते हैं ये नमी और कीड़े दूर रखते हैं।

रोज़ इस्तेमाल वाले कंबलों की साप्ताहिक केयर

जिन कंबलों का रोज़ इस्तेमाल होता है, उन्हें हफ्ते में एक बार धूप दिखाना जरूरी है। इससे पसीना, धूल और बैक्टीरिया कम होते हैं। महीने में एक बार हल्की वॉशिंग करें कंबल हमेशा ताज़ा रहेगा।

कंबल में बदबू आने की असली वजहें

बंद और नम अलमारी

महीनों तक धूप न लगना

पसीना और बॉडी ऑयल

धूल और बैक्टीरिया

गीला कंबल फोल्ड कर रखना

अगर ये आदतें सुधार लें, तो कंबल में बदबू आने की समस्या लगभग खत्म हो जाती है।

PunjabKesari

कब कराएं प्रोफेशनल क्लीनिंग?

अगर कंबल में फंगस दिखे, बदबू बहुत तेज हो, सांस में दिक्कत या एलर्जी महसूस हो, तो ड्राई क्लीन कराना ही सही है। वूल, सिल्क या भारी कंबलों के लिए प्रोफेशनल क्लीनिंग सबसे सुरक्षित रहती है।  

Related News

    Nari Special

    Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

    Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
    X

    Subscribe To Our Newsletter

    Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

    We respect your privacy information is safe and will never be shared.

    X

    Browser Notification

    हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

    लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

    • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
    • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
    • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
    • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
    • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
    Got it