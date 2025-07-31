10 AUGSUNDAY2025 2:23:54 PM
बारिश के बाद सीढ़ियों और छत पर जमी काई? ये 3 आसान उपाय करेंगे कमाल, फिसलने का खतरा होगा दूर

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 31 Jul, 2025 03:26 PM
बारिश के बाद सीढ़ियों और छत पर जमी काई? ये 3 आसान उपाय करेंगे कमाल, फिसलने का खतरा होगा दूर

नारी डेस्क:  बारिश का मौसम भले ही गर्मी से राहत देता है, लेकिन इसके साथ ही कई तरह की घरेलू परेशानियां भी साथ लाता है। इस समय देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते पानी भरने, कीड़े-मकोड़ों के घर में घुसने और सीलन जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। इन्हीं में से एक बड़ी परेशानी है दीवारों, टाइल्स, छत और सीढ़ियों पर जमने वाली हरी या काली काई (Algae)।

क्यों बनती है काई?

दरअसल, लगातार बारिश के चलते घर की बाहरी दीवारें, छतें और सीढ़ियां लगातार नम बनी रहती हैं। इसी नमी के कारण उन पर काई जमने लगती है। यह काई सिर्फ देखने में गंदी नहीं लगती, बल्कि उस पर चलने से फिसलने का भी खतरा रहता है। कई बार लोग इस पर पैर रखते ही गिर जाते हैं, जिससे गंभीर चोट लग सकती है।

काई हटाने के लिए केमिकल नहीं, अपनाएं घरेलू उपाय

साफ-सफाई के लिए जरूरी नहीं कि आप महंगे केमिकल्स या हार्श क्लीनर का इस्तेमाल करें। कुछ आसान और नेचुरल घरेलू उपायों से भी आप काई से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे तीन असरदार और सुरक्षित तरीके

सिरके और पानी का मिश्रण

सफेद सिरका यानी विनेगर एक शानदार नेचुरल क्लीनर है, जिसमें एसेटिक एसिड होता है। यह काई की सतह को तोड़ता है और उसके दोबारा बनने से रोकता है। एक बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाकर स्प्रे बॉटल में भर लें। इसे काई वाली जगहों पर छिड़कें और एक घंटे के लिए छोड़ दें। फिर किसी पुराने ब्रश या झाड़ू से इसे रगड़ें और साफ पानी से धो दें। यह उपाय बालकनी, सीढ़ियों और घर की बाहरी टाइल्स के लिए बेहद असरदार है।

 बेकिंग सोडा का पेस्ट

बेकिंग सोडा में एंटीफंगल गुण होते हैं, जो काई को ढीला करने के साथ-साथ उसे दोबारा पनपने से भी रोकते हैं। थोड़े से पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इसे काई वाली सतह पर लगाकर 30 मिनट तक छोड़ दें। फिर ब्रश या स्पॉन्ज से रगड़कर धो लें। यह उपाय खासतौर पर सीमेंटेड दीवारों और टाइल्स पर बहुत अच्छा असर करता है।

 नींबू और नमक का मिश्रण

नींबू में मौजूद प्राकृतिक एसिड और नमक की सफाई शक्ति मिलकर काई को जड़ से हटाने में मदद करते हैं। काई पर पहले नमक छिड़कें, फिर आधे कटे नींबू से उस पर रगड़ें। इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब ब्रश या स्क्रब से अच्छी तरह रगड़कर पानी से धो लें। ये तरीका पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और घर में मौजूद सामग्री से ही काम चल जाता है।

पुरानी और जमी हुई काई के लिए क्या करें?

अगर काई बहुत समय से जमी हुई है और उसका रंग गहरा हरा या काला हो गया है, तो उसे हटाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में घरेलू उपाय कम असर करते हैं और आपको दीवारों को दोबारा पेंट कराना या टाइल्स को पेशेवर सफाई सेवा से साफ कराना पड़ सकता है।

मानसून के मौसम में घर को सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखने के लिए इन आसान घरेलू उपायों को अपनाना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। ये न सिर्फ काई हटाते हैं, बल्कि फिसलने जैसी दुर्घटनाओं को भी रोकते हैं। साथ ही, इनमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे परिवार की सेहत पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य घरेलू जानकारी पर आधारित है। किसी गंभीर या बड़े सफाई कार्य के लिए पेशेवर सलाह जरूर लें।  

