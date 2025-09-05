05 SEPFRIDAY2025 9:45:23 PM
Nari

दीवारों पर भूलकर भी ना करवाएं ये रंग, नहीं तो घर में घुटने लगेगा दम

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 05 Sep, 2025 04:50 PM
दीवारों पर भूलकर भी ना करवाएं ये रंग, नहीं तो घर में घुटने लगेगा दम

नारी डेस्क: घर सजाने में दीवारों के रंग (Wall Colours) बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। गलत कलर चुनने पर घर छोटा और भरा-भरा लग सकता है। गहरे और डार्क शेड्स घर को छोटा और घुटनभरा दिखाते हैं, जबकि हल्के और पेस्टल शेड्स घर को खुला और बड़ा दिखाते हैं। चलिए जानते हैं उन Wall Colours के बारे में जिन्हें छोटे घर में  Avoid करना चाहिए,


गहरा लाल (Dark Red)

यह बहुत ही हेवी और स्ट्रॉन्ग कलर है। दीवारों पर लगाने से घर तंग और क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है।

PunjabKesari
काला (Black)

काले रंग को अकसर मॉडर्न लुक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादा होने पर घर अंधेरा और छोटा दिखाई देता है।


गहरा भूरा (Dark Brown)

वुडन टच अच्छा देता है, लेकिन पूरे कमरे की दीवार पर लगाने से जगह सिकुड़ी-सिकुड़ी लगती है। 


गहरा नीला (Navy Blue / Dark Blue)

बहुत डार्क नीला घर को ठंडा और संकुचित दिखाता है, लेकिन छोटे कमरों में तो बिल्कुल न लगाएं।

PunjabKesari
डार्क पर्पल या मैरून (Dark Purple / Maroon)

ये रंग कमरे को एलिगेंट दिखा सकते हैं, लेकिन छोटे घर या कम रोशनी वाले कमरे में भारी लगते हैं।


किन रंगों का इस्तेमाल करें?

हल्के रंग जैसे सफेद, ऑफ-व्हाइट, बेज, हल्का ग्रे, पेस्टल पिंक, पेस्टल ग्रीन, हल्का ब्लू। ये रंग रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं और घर को बड़ा व खुला दिखाते हैं।

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it