दीवारों पर भूलकर भी ना करवाएं ये रंग, नहीं तो घर में घुटने लगेगा दम

नारी डेस्क: घर सजाने में दीवारों के रंग (Wall Colours) बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। गलत कलर चुनने पर घर छोटा और भरा-भरा लग सकता है। गहरे और डार्क शेड्स घर को छोटा और घुटनभरा दिखाते हैं, जबकि हल्के और पेस्टल शेड्स घर को खुला और बड़ा दिखाते हैं। चलिए जानते हैं उन Wall Colours के बारे में जिन्हें छोटे घर में Avoid करना चाहिए,



गहरा लाल (Dark Red)

यह बहुत ही हेवी और स्ट्रॉन्ग कलर है। दीवारों पर लगाने से घर तंग और क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है।



काला (Black)

काले रंग को अकसर मॉडर्न लुक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादा होने पर घर अंधेरा और छोटा दिखाई देता है।



गहरा भूरा (Dark Brown)

वुडन टच अच्छा देता है, लेकिन पूरे कमरे की दीवार पर लगाने से जगह सिकुड़ी-सिकुड़ी लगती है।



गहरा नीला (Navy Blue / Dark Blue)

बहुत डार्क नीला घर को ठंडा और संकुचित दिखाता है, लेकिन छोटे कमरों में तो बिल्कुल न लगाएं।



डार्क पर्पल या मैरून (Dark Purple / Maroon)

ये रंग कमरे को एलिगेंट दिखा सकते हैं, लेकिन छोटे घर या कम रोशनी वाले कमरे में भारी लगते हैं।



किन रंगों का इस्तेमाल करें?

हल्के रंग जैसे सफेद, ऑफ-व्हाइट, बेज, हल्का ग्रे, पेस्टल पिंक, पेस्टल ग्रीन, हल्का ब्लू। ये रंग रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं और घर को बड़ा व खुला दिखाते हैं।