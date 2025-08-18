19 AUGTUESDAY2025 11:49:36 AM
बात- बात पर आपका बच्चा भी करता है गुस्सा, तो यूं करें उन्हें चुटकियों में कंट्रोल

  • Updated: 18 Aug, 2025 03:45 PM
नारी डेस्क: बच्चों का गुस्सा संभालना कई बार माता-पिता के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर आप धैर्य न खोते हुए सही तरीकों से बच्चे को गाइड करें, तो वह धीरे-धीरे अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख सकता है। यहां 6 प्रभावी तरीके बताए जा रहे हैं, जिनसे आप अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं:


शांत रहें और उदाहरण बनें

बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता-पिता को करते हुए देखते हैं। अगर आप गुस्से में चिल्लाने के बजाय शांत रहते हैं, तो बच्चा भी धीरे-धीरे वैसा ही करना सीखेगा।

बच्चे की भावनाओं को मान्यता दें

जब बच्चा गुस्से में हो, तो उसे यह एहसास दिलाएं कि उसकी भावनाएं गलत नहीं हैं। जैसे – “मुझे पता है कि तुम नाराज़ हो क्योंकि तुम्हें खिलौना नहीं मिला।” इससे बच्चा खुद को समझा हुआ महसूस करेगा।


गहरी साँस लेना और शांत होने की तकनीक सिखाएं

बच्चे को सिखाएँ कि जब वह गुस्सा हो तो 1 से 10 तक गिनती करे, गहरी सांस ले या थोड़ा पानी पिएं। ये छोटे-छोटे उपाय उसके गुस्से को कंट्रोल करने में मदद करेंगे।


ध्यान बांटाने का तरीका अपनाएं

कभी-कभी बच्चे का ध्यान किसी और गतिविधि की ओर ले जाने से उसका गुस्सा कम हो जाता है। जैसे – ड्राइंग, गाना गाना, खिलौनों से खेलना या बाहर टहलना।

स्पष्ट नियम और सीमाएं तय करें

बच्चों को यह समझाना ज़रूरी है कि गुस्से का मतलब दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं होता। अगर बच्चा गलत व्यवहार करता है तो उसे शांति से समझाएँ और सही व्यवहार सिखाएँ।


अच्छे व्यवहार की तारीफ करें

जब बच्चा अपने गुस्से को अच्छे तरीके से संभालता है, तो उसकी सराहना करें। इससे उसे प्रोत्साहन मिलेगा और वह अगली बार भी ऐसा करने की कोशिश करेगा।

 याद रखें, बच्चे को गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे सही तरीके से संभालना सिखाना आपकी ज़िम्मेदारी है। धैर्य और प्यार से आप उसे भावनात्मक रूप से मजबूत बना सकते हैं।

