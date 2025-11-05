पंजाब की ‘ऐश्वर्या राय’ ने दिखाया जलवा, लाल ड्रेस और ग्लैमर में हिमांशी बनी फुल स्टाइलिश

नारी डेस्क: बॉलीवुड की दुनिया में ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम खूबसूरती की मिसाल माना जाता है। उनकी अदाएं और ग्रेस देखकर आज भी लोग दीवाने हो जाते हैं। लेकिन अब पंजाबी इंडस्ट्री से भी एक ऐसी हसीना सामने आई हैं जिन्हें लोग ‘पंजाब की ऐश्वर्या राय’ कहकर बुलाते हैं और वो हैं हिमांशी खुराना। हाल ही में उनका नया लुक सामने आया है जिसमें वो लाल परी बनकर सबका दिल जीत रही हैं।

हिमांशी खुराना का स्टाइलिश अंदाज़

हिमांशी खुराना अपने लुक्स और फैशन सेंस के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। अपने वेट लॉस के बाद से तो उन्होंने जैसे खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया है। पहले जहां वह सिर्फ पारंपरिक लुक्स में नजर आती थीं, वहीं अब उनका मॉडर्न ग्लैमरस अंदाज भी देखने लायक है। इस बार वह लाल रंग के स्कर्ट-टॉप में ऐसी खूबसूरत दिखीं कि हर कोई बस उनकी तारीफ करते नहीं थका।

रेड स्कर्ट-टॉप में बिखेरी अदाएं

इस लुक में हिमांशी ने लाल रंग की प्लीटेड नेट स्कर्ट पहनी, जिसमें हल्का पफी डिजाइन और शानदार फ्लो था। स्कर्ट एंकल लेंथ थी, जो उनके फिगर को और भी आकर्षक बना रही थी। इसके साथ उन्होंने फुल स्लीव्स वाला क्लासी टॉप पहना, जिसकी नेकलाइन पर स्कार्फ जैसी बो डीटेलिंग थी। स्लीव्स को पफी फ्लेयर दिया गया, जिससे आउटफिट को रॉयल लुक मिला। यह सिंपल होने के बावजूद बेहद स्टाइलिश और एलिगेंट लग रहा था।

ग्रेस के साथ कैरी किया स्टाइल

हिमांशी के फैशन की सबसे बड़ी खासियत है ग्रेसफुल प्रेज़ेंस। उन्होंने इस आउटफिट को इतनी सादगी और आत्मविश्वास के साथ कैरी किया कि हर किसी की नजर बस उन पर टिक गई। उनका हर पोज़ और हर एक्सप्रेशन ऐसा था कि जैसे वो किसी फैशन शूट की नहीं, बल्कि किसी परी कथा की नायिका हों।

जूलरी में रखा मिनिमल टच

ग्लैमर दिखाने के लिए हिमांशी ने जूलरी का ओवरलोड नहीं किया। उन्होंने बस गोल्डन कलर के ड्रॉप इयररिंग्स पहने, जो लग्जरी ब्रांड LV के थे। साथ ही उन्होंने ब्लैक Mary Jane ब्लॉक हील्स पहनीं, जिसने पूरे लुक को एक शानदार फिनिश दी। इस मिनिमल लेकिन क्लासी स्टाइल ने साबित कर दिया कि असली फैशन एक्सेसरीज़ नहीं, बल्कि कांफिडेंस और ग्रेस है।

हेयर और मेकअप रहा ऑन पॉइंट

हिमांशी का मेकअप उनके आउटफिट के साथ एकदम मैच कर रहा था। उन्होंने डार्क चेरी रेड लिपस्टिक लगाई, जिसने उनके चेहरे को गजब का निखार दिया। उनकी आंखों पर हल्का स्मोकी टच था और बालों को उन्होंने मिडिल पार्टीशन में ओपन रखा, जिससे उनका पूरा लुक “सिंपल बट सोफिस्टिकेटेड” वाइब दे रहा था। कहना गलत नहीं होगा कि इस बार हिमांशी का स्टाइल हेड-टू-टो परफेक्ट रहा।

सोशल मीडिया पर मचा तहलका

जैसे ही हिमांशी की ये तस्वीरें इंस्टाग्राम पर आईं, फैंस की तारीफों की बौछार शुरू हो गई। किसी ने उन्हें “लाल परी” कहा, तो किसी ने लिखा “मिस वर्ल्ड 2.0।” कई यूज़र्स ने उनके कमेंट सेक्शन को हार्ट और फायर इमोजी से भर दिया। फैंस कह रहे हैं कि “ऐश्वर्या से कम नहीं हमारी हिमांशी,” और सच में — इन तस्वीरों को देखकर यह बात पूरी तरह सच लगती है।

ऐश्वर्या की टक्कर की खूबसूरती

भले ही ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं, लेकिन हिमांशी खुराना ने भी अपने लुक्स और अंदाज से यह साबित कर दिया है कि पंजाबी सिनेमा की सुंदरियां भी किसी से कम नहीं। उनके चेहरे का नूर, बोलती आंखें और आत्मविश्वास — सब कुछ उन्हें एक “क्लासिक ब्यूटी” बनाता है।

हिमांशी खुराना ने इस बार अपने फैशन और आत्मविश्वास से यह साबित कर दिया कि खूबसूरती सिर्फ मेकअप या कपड़ों में नहीं, बल्कि अटिट्यूड और पर्सनैलिटी में होती है। उन्होंने अपने नए लुक से हर किसी का दिल जीत लिया है और एक बार फिर दिखा दिया कि वो सच में पंजाब की “ऐश्वर्या राय” कहलाने लायक हैं।