02 DECTUESDAY2025 8:24:31 PM
Nari

हीट फ्री स्टाइलिंग: बिना हीटिंग टूल्स के पाएं परफेक्ट, लॉन्ग-लास्टिंग कर्ल्स

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 27 Nov, 2025 12:17 PM
हीट फ्री स्टाइलिंग: बिना हीटिंग टूल्स के पाएं परफेक्ट, लॉन्ग-लास्टिंग कर्ल्स

 नारी डेस्क: अगर आप भी बालों को कर्ल करना चाहती हैं लेकिन स्ट्रेटनर और कर्लर जैसी हीटिंग डिवाइस से बालों को नुकसान पहुंचने से परेशान हैं, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आजकल हीटलेस कर्ल्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। इससे बाल स्टाइल में सुंदर दिखाई देते हैं और उन्हें कोई नुकसान भी नहीं होता। यानी, आप लुक में ग्लैम भी पाएं और बालों को सुरक्षित भी रखें।

हीटिंग टूल्स क्यों हैं नुकसानदेह?

बालों को स्टाइल करने का सबसे आसान तरीका हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल माना जाता है, लेकिन लंबे समय तक उनका रेगुलर उपयोग बालों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इससे बाल फ्रिज़ी, रूखे और टूटने वाले हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स भी यही सलाह देते हैं कि बार-बार हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल कम करें। इसी वजह से हीटलेस कर्ल्स का ट्रेंड पॉपुलर हुआ। हीटलेस कर्ल्स का तरीका आसान और पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ घंटे की सेटिंग के बाद बाल खुद-ब-खुद स्मूद, बाउंसी और लॉन्ग-लास्टिंग वेवी लुक में बदल जाते हैं। चाहे ऑफिस हो, कॉलेज या पार्टी, हीटलेस कर्ल्स हर हेयर टाइप पर अच्छे लगते हैं।

PunjabKesari

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड: बिना हीट के कर्ल कैसे बनाएं

स्टेप 1 – बालों की तैयारी

हीटलेस कर्ल्स बनाने के लिए बाल न ज्यादा गीले हों और न पूरी तरह सूखे। हल्का नम होना पर्याप्त है। अगर जरूरत हो तो हल्का पानी स्प्रे कर लें। यह बालों को कर्ल में अच्छी तरह सेट करने में मदद करता है और ड्राई होने का समय भी कम होता है।

स्टेप 2 – प्रोडक्ट लगाएं

बालों को स्मूद और मैनेजेबल बनाने के लिए leave-in conditioner या कर्ल क्रीम लगाएं। इससे बाल मुलायम हो जाते हैं और लपेटते समय खिंचते नहीं। इसके बाद बालों को अच्छी तरह कंघी कर लें ताकि कोई उलझन न रहे।

स्टेप 3 – टूल्स का चयन

बाल में कर्ल लाने के लिए आप सैटिन रोब टाई, स्कार्फ, हीटलेस कर्लिंग रॉड, फ्लेक्सी रॉड्स या मोज़े इस्तेमाल कर सकती हैं। रोब टाई से सॉफ्ट वेव्स बनती हैं, जबकि फ्लेक्सी रॉड्स से टाइट और बाउंसी कर्ल्स तैयार होते हैं।

स्टेप 4 – बालों को सेक्शन करना

कर्ल्स को सही बनाने के लिए बालों को सही सेक्शन में बांटना जरूरी है। अगर आपको ढीले वेव्स चाहिए तो दो हिस्से काफी हैं। लेकिन टाइट कर्ल्स के लिए 4–6 छोटे सेक्शन बनाएं। इससे कर्ल्स नेचुरल और बराबर दिखेंगे।

PunjabKesari

स्टेप 5 – बाल लपेटना

हर सेक्शन से छोटे बाल लेकर उन्हें चुने हुए टूल पर स्पाइरल की तरह लपेटें। नीचे तक लपेटने के बाद स्क्रंची या क्लिप से फिक्स करें।

स्टेप 6 – कर्ल्स को सेट होने दें

हीटलेस कर्ल्स को कम से कम 4–8 घंटे तक लगाकर रखें, बेहतर रिजल्ट के लिए रातभर। इस दौरान सैटिन पिलोकेस या हेयर बोनट का इस्तेमाल करें ताकि बाल फ्रिज़ी न हों।

स्टेप 7 – धीरे-धीरे खोलें

कर्ल्स को निकालते समय जल्दीबाजी न करें। धीरे-धीरे स्क्रंची और क्लिप हटा कर सावधानी से टूल से बाल निकालें। जोर से खींचने पर कर्ल्स खराब हो सकते हैं।

स्टेप 8 – फाइनल टच

कर्ल्स खुलने के बाद हल्का सा सीरम लगाएं, जिससे बालों में शाइन आए। अगर सॉफ्ट वेव्स चाहिए तो चौड़े दांत वाली कंघी से हल्का ब्रश करें। पूरे दिन कर्ल्स को बनाए रखने के लिए हल्का हेयरस्प्रे भी लगाया जा सकता है।

PunjabKesari

हीटलेस कर्ल्स के फायदे

बाल डैमेज-फ्री रहते हैं। हर बाल टाइप पर शानदार दिखते हैं। कुछ अभ्यास के बाद रोज़ाना इस्तेमाल किया जा सकता है। बाउंसी, स्मूद और लॉन्ग-लास्टिंग कर्ल्स मिलते हैं। बस ध्यान रखें, जितने गीले बाल होंगे, कर्ल उतने टाइट आएंगे। पतले बालों में ज्यादा प्रोडक्ट न लगाएं और भारी तेलों से बचें, वरना कर्ल ढीले पड़ सकते हैं।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it