हेल्दी बॉयल्ड Veggie Salad

नारी डेस्क : अगर आप हेल्दी और हल्का खाना खाना चाहते हैं, तो बॉयल्ड वेजी सलाद एक बेहतरीन विकल्प है। यह सलाद पोषण से भरपूर होने के साथ-साथ बनाने में भी बेहद आसान है। उबली हुई सब्जियां, प्रोटीन से भरपूर चने और पनीर का कॉम्बिनेशन न सिर्फ स्वादिष्ट लगता है, बल्कि वजन नियंत्रित रखने और शरीर को एनर्जी देने में भी मदद करता है।

Servings - 3

सामग्री

उबली हुई ब्रोकली – 100 ग्राम

उबली हुई गाजर – 80 ग्राम

उबले हुए सफेद चने – 70 ग्राम

उबले हुए राजमा – 60 ग्राम

पनीर – 70 ग्राम

चिली फ्लेक्स – 1 छोटा चम्मच

ऑरेगैनो – 1 छोटा चम्मच

काली मिर्च – 1/4 छोटा चम्मच

नमक – 1/2 छोटा चम्मच

नींबू का रस – 1 बड़ा चम्मच

बनाने की विधि

1. एक बड़े बाउल में सभी उबली हुई सब्जियां, चने, राजमा और पनीर डालें।

2. अब इसमें चिली फ्लेक्स, ऑरेगैनो, काली मिर्च और नमक मिलाएं।

3. ऊपर से नींबू का रस डालें और अच्छी तरह मिक्स करें।

4. आपका हेल्दी सलाद तैयार है, इसे ताजा-ताजा सर्व करें।

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