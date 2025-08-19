26 AUGTUESDAY2025 2:44:22 PM
मुंह से लगातार बदबू आना हो सकता है इस गंभीर बीमारी का संकेत, समय रहते पहचानें

  Updated: 19 Aug, 2025 01:05 PM
  • Updated: 19 Aug, 2025 01:05 PM
 नारी डेस्क: क्या आपको भी बार-बार मुंह से बदबू आने की परेशानी होती है? क्या ऑफिस, मीटिंग या दोस्तों के बीच इस वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस होती है? अगर हाँ, तो इस समस्या को नजरअंदाज करने की भूल न करें। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि बार-बार मुंह से बदबू आना न सिर्फ ओरल हाईजीन की कमी का नतीजा है, बल्कि यह शरीर के अंदर छुपी किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है।

हैलिटोसिस: बदबू की बीमारी

डॉक्टरों के अनुसार मुंह से दुर्गंध आने की समस्या को मेडिकल भाषा में हैलिटोसिस (Halitosis) कहा जाता है। कानपुर के गैस्ट्रो लिवर अस्पताल के विशेषज्ञ बताते हैं कि यह कोई मामूली दिक्कत नहीं, बल्कि दुनियाभर में हर चौथा व्यक्ति इससे परेशान है। इसकी अनदेखी करना भविष्य में गंभीर परिणाम दे सकता है।

मुंह से बदबू आने के 7 बड़े कारण

मुंह की सफाई न करना

दिन में एक बार ब्रश न करना, जीभ की सफाई न करना और फ्लॉस न करना मुंह में बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। यही बैक्टीरिया धीरे-धीरे दुर्गंध पैदा करने लगते हैं। ये सबसे आम कारणों में से एक है।

तेज गंध वाले भोजन

प्याज, लहसुन और नॉन-वेज जैसे तेज गंध वाले खाद्य पदार्थ मुंह में गंध छोड़ जाते हैं। अगर इनका बार-बार सेवन किया जाए और मुंह की सफाई न हो, तो बदबू बनी रहती है।

 ड्राई माउथ (मुंह का सूखना)

अगर लार ठीक से नहीं बन रही है और मुंह ज्यादा देर तक सूखा रहता है, तो बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। यह स्थिति भी बदबू का एक आम कारण है। कुछ दवाइयों के कारण भी लार बनना कम हो सकता है।

 मसूड़ों में सूजन या संक्रमण

अगर आपके मसूड़े बार-बार सूजते हैं या उनमें से खून आता है, तो यह भी दुर्गंध की एक बड़ी वजह हो सकती है। मसूड़ों के रोगों से बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जिससे बदबू होती है।

 टॉन्सिल स्टोन

गले के टॉन्सिल्स में सफेद-पीले रंग के छोटे-छोटे दाने जम जाते हैं, जिन्हें टॉन्सिल स्टोन कहते हैं। ये बहुत दुर्गंध फैलाते हैं, लेकिन लोग अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।

 एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्रिक दिक्कतें

अगर आपको पेट में एसिडिटी या गैस बनने की समस्या रहती है, तो मुंह से बदबू आना आम बात हो सकती है। एसिड पेट से गले तक चढ़ता है और मुंह से गंध निकालता है।

 नाक, गले या फेफड़ों का इंफेक्शन

अगर आपको साइनस, गले का इंफेक्शन या फेफड़ों से जुड़ी कोई बीमारी है, तो भी यह मुंह से बदबू का कारण बन सकती है। वहीं, सिगरेट, तंबाकू और शराब का सेवन भी इस स्थिति को और बिगाड़ता है।

 मुंह की बदबू से राहत के आसान घरेलू उपाय

इस समस्या से राहत पाने के लिए कुछ आसान उपाय आपके बहुत काम आ सकते हैं

दिन में दो बार ब्रश करें और फ्लॉस करना न भूलें। जीभ की सफाई को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। एल्कोहल-फ्री माउथवॉश का इस्तेमाल करें। दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं ताकि मुंह सूखा न रहे। च्युइंगम सीमित मात्रा में चबाएं जिससे लार बनती रहे। समय-समय पर डेंटल चेकअप जरूर करवाएं। अनानास, दही और सौंफ जैसे प्राकृतिक चीजों का सेवन करें। ये माउथ फ्रेशनर की तरह काम करते हैं।

 कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है?

अगर इन सभी उपायों के बाद भी मुंह से बदबू आ रही है, तो यह चेतावनी हो सकती है कि शरीर में कहीं कुछ गंभीर हो रहा है। डॉक्टरों का मानना है कि लिवर, किडनी की बीमारियां या डायबिटीज की शुरुआती अवस्था में भी मुंह से बदबू आने लगती है। ऐसे में देरी करना खतरे को न्योता देना हो सकता है।

मुंह से दुर्गंध आना सिर्फ हाइजीन का मामला नहीं है। यह आपके शरीर के अंदरूनी हालात का आईना हो सकता है। अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है, तो खुद से इलाज करने की जगह डॉक्टर से परामर्श लें। सही समय पर किया गया इलाज आपको भविष्य की कई बड़ी बीमारियों से बचा सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी बीमारी की पुष्टि या इलाज के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें।

   

 

