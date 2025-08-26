शादी से पहले पहनती थी मिनी स्कर्ट और मॉडर्न कपड़े, सास को नहीं था पसंद, जानिए कितनी हैं सुनीता आहूजा की Net Worth

नारी डेस्क : सुनीता आहूजा अपने बेबाक अंदाज, फैशन और सोशल मीडिया एक्टिविटी के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। पर कुछ दिनों से मीडिया में यह खबरें चल रही थीं कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्तों में दरार है। सुनीता का एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने गोविंदा के बारे में कुछ बातें साझा की थीं। हालांकि, गोविंदा के सेक्रेटरी ने इन खबरों को पूरी तरह फर्जी बताया और कहा कि दोनों के रिश्तों में कोई समस्या नहीं है। आइए जानते हैं सुनीता आहूजा के जीवन, कमाई और लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में।

शादी और शुरुआती जीवन

सुनीता आहूजा ने 11 मार्च 1987 को बॉलीवुड के मशहूर एक्टर गोविंदा से शादी की थी। उस समय वह केवल 18 साल की थीं। शादी के बाद सुनीता का जीवन और स्टाइल दोनों ही पूरी तरह बदल गए। उन्होंने कई बार बताया है कि शादी के बाद उनका फैशन सफर काफी अलग रहा। शादी से पहले वह मिनी स्कर्ट और मॉडर्न कपड़े पहनती थीं, लेकिन गोविंदा की मां को यह पसंद नहीं था, जिसके बाद उन्होंने पारंपरिक साड़ी पहनना शुरू किया। धीरे-धीरे उन्होंने अपने लुक और स्टाइल में संतुलन बनाया और अब वह पारंपरिक और आधुनिक फैशन दोनों में सहज नजर आती हैं। इस बदलाव ने उन्हें समाज और परिवार दोनों में स्वीकार्य बनाते हुए उनकी पर्सनल स्टाइल को भी नया आकार दिया।

फैशन और लाइफस्टाइल

सुनीता आहूजा अपने फैशन और लाउड स्टाइल स्टेटमेंट की वजह से हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं। वह शाइनी और ग्लैमरस आउटफिट्स पहनती हैं, उनके जोरदार मेकअप और हैवी जूलरी उन्हें भीड़ में अलग पहचान दिलाते हैं। इसके बावजूद, सुनीता अपने धार्मिक कर्तव्यों से भी पीछे नहीं रहतीं और नियमित रूप से पूजा-पाठ करती हैं। उनके व्यक्तित्व में यह दो विरोधाभासी पहलू धार्मिकता और ग्लैमरस लाइफस्टाइल काफी ध्यान आकर्षित करते हैं। इसके अलावा, सुनीता को शराब का भी शौक है। वह खुद बताती हैं कि कभी-कभी वह पूरी बोतल शराब पी जाती हैं, लेकिन यह रोजमर्रा की आदत नहीं है; वह आमतौर पर रविवार के दिन ही इसका आनंद लेती हैं।

सुनीता आहूजा की कमाई और निवेश

सुनीता आहूजा की कमाई के मुख्य स्रोतों में ब्रांड एंडोर्समेंट्स और अपने पति गोविंदा के साथ किए गए वित्तीय निवेश शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुनीता की संपत्ति लगभग 25-30 करोड़ रुपये मानी जाती है। उनके पास BMW 3 कार है, जिसे गोविंदा ने उन्हें करवा चौथ के मौके पर गिफ्ट किया था। सुनीता और गोविंदा मुंबई के जुहू इलाके में रहते हैं, जहां उनका बंगला तीन फ्लैट्स को मिलाकर बनाया गया है और इसकी कीमत लगभग 16 करोड़ रुपये बताई जाती है।

यूट्यूब और सोशल मीडिया

सुनीता आहूजा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं, खासकर इंस्टाग्राम पर, जहां वह अपने फैशन, लाइफस्टाइल और निजी अनुभव साझा करती रहती हैं। अब उन्होंने यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, जिसके जरिए वह अपने फैंस के साथ और अधिक कनेक्ट हो रही हैं और कमाई भी कर रही हैं। सुनीता यूट्यूब पर मुख्य रूप से व्लॉग वीडियो बनाती हैं, जिनमें वह अपने यात्रा अनुभव, धार्मिक दर्शन और पर्सनल लाइफ की झलकियां दिखाती हैं। उनके पहले व्लॉग में वह काली मां के मंदिर गई थीं, जहां उनकी भावनाएं खुलकर सामने आईं और वह काफी इमोशनल हो गई थीं। यूट्यूब के जरिए सुनीता ने अपने व्यक्तित्व और लाइफस्टाइल को फैंस के करीब लाने का एक नया तरीका खोजा है।

गोविंदा की संपत्ति और कमाई

बॉलीवुड के चर्चित और लोकप्रिय कलाकार गोविंदा अपनी फिल्मों और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अक्सर ‘हीरो नंबर 1’ के नाम से भी पहचाना जाता है। गोविंदा की कमाई के मुख्य स्रोत उनकी फिल्मों से होने वाली आय और ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं। फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि अपनी संपत्ति भी मजबूत की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गोविंदा की सालाना कमाई लगभग 12 करोड़ रुपये है, यानी उनकी मासिक इनकम लगभग 1 करोड़ रुपये मानी जाती है। उनकी मेहनत और लोकप्रियता ने उन्हें बॉलीवुड में एक स्थायी मुकाम दिलाया है, और आज भी वे पर्दे या मंच पर आते ही फैंस के बीच उत्साह का माहौल बना देते हैं।

