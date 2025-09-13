14 SEPSUNDAY2025 9:56:16 PM
बिना पैसे खर्च किए अपना Alkaline Water खुद बनाएं

नारी डेस्क : अच्छी सेहत की शुरुआत इस बात से होती है कि आप क्या खाते-पीते हैं। रोजाना पीने वाला पानी भी आपके स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अल्कलाइन पानी (Alkaline Water) को अपनी दिनचर्या में शामिल करना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। बता दें कि 8 से 9 पीएच स्तर वाला क्षारीय पानी शरीर की अम्लता को संतुलित करता है, बेहतर हाइड्रेशन देता है और समग्र स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। अच्छी बात यह है कि आप इसे घर पर ही बेहद आसान तरीके से बना सकते हैं, वह भी बिना महंगी मशीन के।

Alkaline पानी क्या है?

पीएच (PH) स्केल 0 से 14 तक होती है, जिसमें 7 को सामान्य या न्यूट्रल माना जाता है। 7 से कम पीएच (PH) वाला पानी अम्लीय (Acidic) होता है और 7 से ज्यादा पीएच वाला पानी क्षारीय (Alkaline) कहलाता है। साधारण पानी का पीएच (PH) लगभग 7 होता है, लेकिन क्षारीय पानी में खास खनिज (Minerals) मौजूद होते हैं जो इसके पीएच को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि यह पानी शरीर की अम्लता को संतुलित करने और कई अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ देने में मदद करता है।

 Alkaline पानी बनाने की सामग्री

साफ और ताजा पीने का पानी
मिट्टी का बर्तन (क्ले पॉट), तांबे का बर्तन या कांच का जग
गाजर के स्लाइस
खीरे के स्लाइस
नींबू के टुकड़े
अदरक के छोटे टुकड़े
पुदीना (टकसाल) के पत्ते
धनिया के पत्ते
आंवला (ताज़ा या सूखा)
तुलसी के पत्ते
स्वाद के लिए हरी मिर्च का छोटा टुकड़ा भी डाल सकते हैं। 

बनाने की आसान विधि

1. पानी का आधार तैयार करें : मिट्टी के बर्तन में ताजा पानी भरें। इसमें तांबे का बर्तन रखें और 10-12 घंटे के लिए ढककर रख दें।

2. सब्जियां और खट्टे फल : अब इस पानी को कांच के जग में डालें। गाजर, खीरा और नींबू के स्लाइस डालकर कुछ देर छोड़ दें।

3. हर्ब्स और मसाले : अदरक के छोटे टुकड़े, पुदीना और धनिया के पत्ते डालें। चाहें तो हरी मिर्च का छोटा टुकड़ा भी डाल सकते हैं। 

4.  आंवला और तुलसी  : 6 घंटे बाद इसमें 3-4 आंवले के टुकड़े और मुट्ठी भर तुलसी के पत्ते डालें। कुछ और घंटे के लिए रख दें ताकि सभी स्वाद और गुण पानी में अच्छे से मिल जाएं।

5. तैयार है आपका क्षारीय पानी : इस पानी को ठंडी और छायादार जगह पर रखें। पूरे दिन इस पानी का सेवन करें।

क्षारीय पानी कब और कैसे पिएं?

सुबह खाली पेट अल्कलाइन पानी पिएं

दिन की शुरुआत एक गिलास क्षारीय पानी से करें। यह शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करता है, पेट को साफ रखता है और मेटाबॉलिज़्म को तेज करके पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है।

धीरे-धीरे पिएं

अल्कलाइन पानी को एक बार में जल्दी-जल्दी पीने के बजाय छोटे-छोटे घूंट लेकर धीरे-धीरे पिएँ। ऐसा करने से शरीर इसे बेहतर तरीके से अवशोषित करता है और अधिक फायदे मिलते हैं।

दिनभर पिएं

शरीर को हाइड्रेटेड रखने और डिटॉक्स प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए दिनभर में 3-4 गिलास क्षारीय पानी पिएं। नियमित सेवन से शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और ऊर्जा बनी रहती है।

अल्कलाइन पानी के अद्भुत फायदे

 बेहतर हाइड्रेशन : अल्कलाइन पानी सामान्य पानी की तुलना में तेजी से कोशिकाओं में अवशोषित होता है। यह आपको लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखता है और थकान कम करता है।

पीएच (PH) संतुलन बनाए रखता है : यह शरीर में बनने वाली अतिरिक्त अम्लता को कम करता है, जिससे एसिडिटी, गैस और अपच जैसी समस्याओं में राहत मिलती है।

प्राकृतिक डिटॉक्सिफिकेशन : यह पानी शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है और किडनी के काम को आसान बनाता है।

इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है : इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आपकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और बीमारियों से बचाव करते हैं।

हड्डियों के लिए फायदेमंद : अल्कलाइन पानी हड्डियों को मजबूत बनाता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की बीमारियों के खतरे को कम करता है।

त्वचा में निखार लाता है : बेहतर हाइड्रेशन और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण यह त्वचा को चमकदार और हेल्दी बनाए रखता है।

वजन नियंत्रित करने में मदद करता है : यह शरीर में एसिड लेवल को संतुलित करके मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, जिससे वजन कम करने और नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।

घर पर बने इस प्राकृतिक अल्कलाइन पानी को अपनी दिनचर्या में शामिल करना शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, ऊर्जा बनाए रखता है और लंबे समय तक सेहतमंद रहने में मदद करता है। यह एक आसान, सस्ता और पूरी तरह प्राकृतिक तरीका है अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का।

