क्या घर मे रख सकते हैं एक से ज्यादा लड्डू गोपाल? बहुत से लोग कर देते हैं ये गलती

नारी डेस्क: घर में एक साथ दो लड्डू गोपाल की सेवा करने को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। कहा जाता है कि पूजा घर में किसी भी देवी या देवता की एक से ज्यादा प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह घर में लड्डू गोपाल की भी एक ही प्रतिमा रखकर उसकी विधिवत पूजा करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार लड्डू गोपाल को लेकर क्या है नियम



पूजा को लेकर ध्यान में रखें ये बातें

शास्त्रों में स्पष्ट नियम नहीं कि घर में सिर्फ एक लड्डू गोपाल रखा जाए। इसलिए, दो या उससे अधिक लड्डू गोपाल रखना गलत नहीं माना जाता। लेकिन, ध्यान रखें कि दोनों की पूजा विधिपूर्वक और सम्मान के साथ हो। अगर आपके भी घर में लड्डू गोपाल की दो मूर्तियां हैं तो एक प्रतिमा को लड्डू गोपाल के रूप में और दूसरी प्रतिमा को बाल बलराम के रूप में पूजना चाहिए।



लड्डू गोपाल की सेवा करने के सामान्य नियम

लड्डू गोपाल को साफ-सुथरे स्थान पर रखें, पूजा स्थान हमेशा स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। लड्डू गोपाल को रोज सुबह हल्का स्नान (अर्थात् जलाभिषेक या गंगा जल से साफ करना) देना चाहिए। नित्य भगवान को मीठा भोग, जैसे गुड़, मिश्री, या लड्डू चढ़ाएं, सुबह और शाम नियमित पूजा करें। लड्डू गोपाल को साफ और नए वस्त्र पहनाना शुभ होता है।



दो लड्डू गोपाल की सेवा का खास ध्यान

दोनों की सेवा समान रूप से करें, दोनों के लिए अलग- अलग पूजा सामग्री रखें। यदि दोनों अलग-अलग जगह या कमरे में हैं, तो उनकी देखभाल और पूजा अलग-अलग समय पर करें। कुछ ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि लड्डू गोपाल को घर के उत्तर या पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है। यदि दो लड्डू गोपाल हैं, तो उन्हें पूजा स्थल पर इस तरह रखें कि वे एक-दूसरे के सामने न हों, जिससे ऊर्जा का प्रवाह बाधित न हो।

