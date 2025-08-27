'स्वर्ग जैसा एहसास...'  इस बार बेहद मनमोहक है लालबागचा राजा का स्वरूप, घर बैठें करे दर्शन

नारी डेस्क: भगवान गणेश के जन्मोत्सव का पावन पर्व गणेश चतुर्थी बुधवार को पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मुंबई से लेकर जयपुर और तमिलनाडु तक, बड़ी संख्या में भक्त पूजा-अर्चना और आशीर्वाद लेने के लिए उमड़े। मुंबई में, श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी, जहां "गणपति बप्पा मोरया" के जयकारों के बीच आरती की गई। मंदिर में सुबह से ही भारी भीड़ देखी गईऔर भक्त मूर्ति की एक झलक पाने के लिए भीड़ का सामना करते हुए आगे बढ़े।



मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित गणेश पंडालों में से एक, लालबागचा राजा में माहौल आस्था और भावना से ओतप्रोत था। देश भर से भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। एक भक्त ने कहा- "ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। इस अनुभव को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।" एक अन्य भक्त ने कहा- "मैं सुबह से ही लाइन में लगा हूं। मैं हर साल दर्शन के लिए आता हूं।" राजस्थान के जयपुर में, मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर "गणपति बप्पा मोरया" के जयकारों से गूंज उठा, लोग पूजा-अर्चना करने और अपने परिवारों के साथ इस अवसर का जश्न मनाने आए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी।



अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रामेश्वर सिंह ने बताया- "चौदह अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त तैनात किए गए हैं। लगभग 800 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को तीन शिफ्टों में लगातार ड्यूटी सौंपी गई है। व्यवस्था पूरी तरह से लागू है।" भक्तों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए मंदिर परिसर को कई सुरक्षा चौकियों और बैरिकेड्स से भी सुरक्षित किया गया था।

इस बीच, तमिलनाडु में, इस उत्सव के उपलक्ष्य में एक अनोखा उत्सव मनाया गया, जहां भगवान विनयगर को 73 किलो का एक विशाल लड्डू भोग के रूप में तैयार किया गया और एक स्थानीय मिठाई की दुकान पर रखा गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उत्सुकता से उमड़ पड़े। इस वर्ष गणेश चतुर्थी के उत्सव में भक्ति, परंपरा और सामुदायिक भावना का अद्भुत मिश्रण देखने को मिला, क्योंकि देश भर से लाखों लोग विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्रित हुए।

