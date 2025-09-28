28 SEPSUNDAY2025 6:27:53 PM
Nari

आंखें बता देती हैं हाई ब्लड प्रेशर का पहला संकेत, न करें नजरअंदाज वरना बढ़ सकता है खतरा

  • Edited By Monika,
  • Updated: 28 Sep, 2025 03:19 PM
आंखें बता देती हैं हाई ब्लड प्रेशर का पहला संकेत, न करें नजरअंदाज वरना बढ़ सकता है खतरा

नारी डेस्क : आंखें केवल देखने का साधन नहीं हैं, बल्कि शरीर का दर्पण भी हैं। इनसे हमारी खुशी, ग़म और गुस्सा झलकता है। यही नहीं, आंखें कई बीमारियों के शुरुआती संकेत भी देती हैं। उन्हीं में से एक है हाई ब्लड प्रेशर (उच्च रक्तचाप), जिसे ‘साइलेंट किलर’ कहा जाता है। शुरुआत में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते और यह शरीर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआती चेतावनी हमारी आंखें दे सकती हैं।

आंखों में दिखती हैं शरीर की रक्त नलिकाएं

आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद दोनों ही कहते हैं कि आंखें शरीर का आईना होती हैं। इनकी बनावट ऐसी है कि इनमें मौजूद नाजुक रक्त नलिकाएं (blood vessels) सीधे दिखाई देती हैं। जब शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो सबसे पहले असर इन्हीं पतली नलिकाओं पर पड़ता है। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है और अक्सर महसूस नहीं होता। इसलिए, शुरुआत में हाई ब्लड प्रेशर का पता केवल आंखों की जांच के जरिए लगाया जा सकता है।

PunjabKesari

हाई ब्लड प्रेशर से रेटिना को नुकसान

लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर बने रहने पर आंखों की रेटिना को गंभीर नुकसान हो सकता है। इस स्थिति को हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहा जाता है। शुरुआत में आंखों की नाजुक रक्त नलिकाएं मोटी और सख्त हो जाती हैं, जिससे उनमें लचीलापन कम हो जाता है। समय के साथ दृष्टि धुंधली होने लगती है और अगर समय पर इलाज न मिले, तो अचानक दृष्टि पूरी तरह से समाप्त भी हो सकती है।

रेटिना की धमनी ब्लॉक होना

कई बार ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आंखों के अंदर खून और तरल पदार्थ का रिसाव शुरू हो जाता है, जिससे आंखों में सूजन आ जाती है। यह स्थिति और गंभीर तब हो जाती है जब रेटिना की मुख्य धमनी या नस पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। ऐसे में मरीज को अचानक दिखना बंद हो सकता है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और इसमें तुरंत डॉक्टर से जांच और इलाज कराना बेहद जरूरी है।

PunjabKesari

आयुर्वेद के अनुसार

आंखें वात, पित्त और कफ तीनों दोषों के संतुलन को दर्शाती हैं।

हाई बीपी को वात दोष का असंतुलन माना जाता है।

आंखों में जलन, भारीपन और धुंधलापन इसके शुरुआती संकेत हैं।

इसलिए जिन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें साल में कम से कम एक बार रेटिना की जांच जरूर करवानी चाहिए।

PunjabKesari

आंखें केवल भावनाओं का दर्पण नहीं हैं, बल्कि कई गंभीर बीमारियों का पहला संकेत भी देती हैं। हाई ब्लड प्रेशर को समय रहते पकड़ने और गंभीर नुकसान से बचने के लिए नियमित आंखों की जांच बेहद जरूरी है।
 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it