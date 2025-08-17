एल्विश यादव पर फायरिंग क्यों हुई? दो गैंगस्टरों ने सोशल मीडिया पर ली जिम्मेदारी, दी खुली धमकी

नारी डेस्क: रविवार सुबह गुरुग्राम में यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव के घर पर अचानक गोलियों की बौछार कर दी गई। इस फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक, हमलावरों ने लगभग 25 से 30 राउंड फायरिंग की। गनीमत यह रही कि उस वक्त एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे और परिवार को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

कब और कैसे हुआ हमला?

यह हमला सुबह 5 से 6 बजे के बीच हुआ, जब पूरा परिवार सो रहा था। अचानक गोलियों की आवाज से सबकी नींद टूट गई। गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। परिवार की ओर से तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके से गोलियों के खोखे बरामद किए हैं और जांच शुरू कर दी है।

किसने ली हमले की जिम्मेदारी?

अब इस हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दो गैंगस्टरों नीरज फरीदपुरिया और भाऊ रिटोलिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इन दोनों पर पहले से ही पंजाब और हरियाणा में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

क्यों किया गया हमला? क्या है वजह?

इन गैंगस्टरों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि, "जो भी सट्टे का प्रमोशन करेगा, उसे फोन या गोली – दोनों में से कुछ भी मिल सकता है।" इस पोस्ट के जरिए उन्होंने चेतावनी दी है कि ऑनलाइन सट्टा या जुए को प्रमोट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि, पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या एल्विश यादव का सट्टा प्रमोशन से कोई सीधा संबंध था या यह सिर्फ धमकी के जरिए डराने की कोशिश है।

गैंगस्टरों का मकसद क्या है?

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ये गैंग दिल्ली-एनसीआर में अपना वर्चस्व (डर और दबदबा) कायम करना चाहता है। ये लोग बिजनेसमैन, यूट्यूबर्स और सेलेब्रिटीज से रंगदारी मांगते हैं और मना करने पर उन्हें धमकाते या हमला करते हैं।

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। साथ ही सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट की डिजिटल फोरेंसिक जांच भी की जा रही है। इसके अलावा विदेश में बैठे इन गैंगस्टरों से जुड़े लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है।

फैंस में चिंता, सोशल मीडिया पर हलचल

इस घटना के बाद एल्विश यादव के फैंस काफी परेशान हैं और सोशल मीडिया पर उनके लिए समर्थन और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि पब्लिक फिगर होने के कारण एल्विश को पहले से सुरक्षा क्यों नहीं दी गई।एल्विश यादव पर हुआ हमला एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। गैंगस्टरों की खुलेआम जिम्मेदारी लेना और धमकी देना बताता है कि मामला केवल एक सेलेब्रिटी तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को चुनौती देने की कोशिश है। पुलिस की जांच से आने वाले समय में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।





