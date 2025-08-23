क्या आपको भी कभी-कभी दिखता है धुंधला? तो गौर करें शुरू हो गई ये बीमारी!

नारी डेस्क: हमारी आंखें हमारे जीवन की सबसे अनमोल धरोहरों में से एक हैं। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, आंखों की रोशनी पर असर पड़ना सामान्य बात है। अगर आपकी नजरें धीरे-धीरे धुंधली होती जा रही हैं, तो यह केवल चश्मा बदलने की ज़रूरत नहीं हो सकती यह मोतियाबिंद (Cataract) का संकेत भी हो सकता है। इस लेख में हम आपको बताएगें कि मोतियाबिंद क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, और कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।

नजरों का धीरे-धीरे धुंधला होना

मोतियाबिंद का सबसे पहला और आम लक्षण है धुंधली दृष्टि। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि आपकी चश्मे की संख्या बढ़ गई है या लाइट कम हो गई है, लेकिन जब यह धुंधलापन लगातार बढ़ता जाए और रोशनी में भी ठीक से न दिखे, तो यह मोतियाबिंद का संकेत हो सकता है।

रात में देखने में परेशानी होना

अगर आपको रात में गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है या स्ट्रीट लाइट्स की चमक ज्यादा लगती है, तो यह भी मोतियाबिंद की ओर इशारा कर सकता है। मोतियाबिंद के कारण आंखों में आने वाली रोशनी का फैलाव बढ़ जाता है, जिससे रात में देखने में परेशानी होती है।

रोशनी के चारों ओर चमक या ‘हेलो’ दिखना

क्या आपको बल्ब या सूरज की रोशनी के चारों ओर रिंग या चमक दिखती है? इसे "हेलो इफेक्ट" कहा जाता है। यह लेंस के धुंधले होने के कारण होता है और यह भी एक प्रमुख लक्षण है।

रंग फीके और मटमैले दिखना

मोतियाबिंद के कारण चीजों का रंग भी बदलने लगता है। पहले जो रंग चमकीले दिखते थे, वे अब फीके और मटमैले से दिख सकते हैं। अगर आपको लगे कि नीला रंग अब हल्का भूरा लग रहा है, तो यह संकेत नजरअंदाज न करें।

बार-बार चश्मा बदलने की ज़रूरत पड़ना

अगर आपको कुछ ही समय में बार-बार चश्मे का नंबर बदलवाना पड़ रहा है, तो यह भी संकेत हो सकता है कि आपकी आंखों में कुछ और चल रहा है — जैसे मोतियाबिंद। सामान्य दृष्टि में इतनी तेजी से बदलाव नहीं आता।

एक आंख से दो-दो चीजें दिखना (डबल विजन)

यह एक गंभीर लक्षण है। अगर आपको एक आंख से ही डबल दिखाई देने लगे (जबकि दूसरी आंख बंद हो), तो यह आंखों के लेंस में आए बदलाव के कारण हो सकता है जो अक्सर मोतियाबिंद की शुरुआत में होता है।

उम्र और पारिवारिक इतिहास को नजरअंदाज न करें

मोतियाबिंद सामान्यतः 60 वर्ष की उम्र के बाद ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन यह 40 के बाद भी शुरू हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को मोतियाबिंद रहा है, तो आपके लिए यह खतरा थोड़ा ज्यादा हो सकता है।

क्या करें अगर लक्षण दिखें?

सबसे पहले किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ (Eye Specialist) से संपर्क करें। आंखों की पूरी जांच कराएं। यदि मोतियाबिंद की पुष्टि होती है, तो घबराएं नहीं। यह एक सामान्य और इलाज योग्य स्थिति है। आजकल मोतियाबिंद का इलाज लेजर तकनीक से किया जाता है, जिसमें न तो टांके लगते हैं और न ही ज़्यादा समय लगता है।

मोतियाबिंद कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए, तो यह आपकी दृष्टि को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकता है। इसलिए अगर नजरें धुंधली लग रही हैं, रंग फीके दिख रहे हैं, या रात में देखने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत किसी आंखों के डॉक्टर से मिलें।